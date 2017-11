SA TAGUMPAY NG “THE GHOST BRIDE”: Christian Bables at Cacai Bautista, malaki ang pasasalamat sa publiko

MALAKI ANG PASASALAMAT nina Christian Bables at Cacai Bautista sa suporta ng mga manonood ng horror movie nila na “The Ghost Bride” na humakot ng P14.3 Million na kita takilya noong unang araw ng showing.

Si Kim, kabado before the first day of showing. Hindi niya alam kung papaano siya tatangapin ng manonood.

“First time ni Kim na gumawa ng movie without a loveteam,” kuwento sa amin ng aktor nang makita namin siya sa cinema opening and launch sa bagong City Mall sa bayan ng Sta. Rosa sa lalawigan ng Nueva Ecija.

Part pa rin ng promo tour ng movie nila nina Christian at Cacai sa direksyon ni Chito Rono ang kaganapan noong Friday na after the ribbon cutting event and launch ng sinehan ay nagkaroon ng invitational VIP screening ng pelikula nila attended by Sta. Rosa’s local personalities.

At the event, I took a peek sa pelikula na sa first 30 minutes ng movie, nakadalawa or tatlong sigaw na ako dahil sa gulat sa mga eksena.

Sayang, hindi ko natapos ang pelikula na gustong-gusto ko panoorin pero our group of invited Manila based entertainment writers have to leave The City Mall theater dahil gagabihin kami sa biyahe sa pagbalik namin ng Manila.

“Dapat panoorin mo ng buo!” sabi ng komedyanteng si Cacai sa amin who confessed na she’s now dating a non-showbiz guy after a failed romance na ayaw na niya pangalanan.

Tomorrow, Monday I will watch the Kim Chui starrer sa block-screening invitation sa amin ng mga Kim-Xian Around The Globe (KATG) fan groups ng dalawa.

Reyted K

By RK Villacorta