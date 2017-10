SA RELASYONG KENBIE: “Ayaw ko na magkasira kami ni Ken!” – Barbie Forteza

SA TOTOO LANG, hindi mo mai-explain kung ano ang relasyon na namamagitan between Ken Chan at ang kapareha niya na si Barbie Forteza.

Hindi kasi malinaw sa marami kung saan nakapwesto si Ken sa puso ng dalaga gayong nali-link ito romantically kay Jak Roberto, na isa sa kapareha niya sa last serye ng dalaga na “Meant to Be” na sa ending ng kuwento, kay Ken pa rin nauwi ang matamis na “Oo” at puso ng dalaga sa primetime series.

During their promo tour sa iba’t ibang mga malls sa Metro Manila and only last weekend na umabot pa sila sa Clark (in Angeles, Pampanga), iba naman daw ang closeness ng dalawa ayon sa mga saksi.

Hindi lang onstage ang sweetness nina Ken at Barbie habang nagpo-promote sila ng pelikula nilang “This Time I’ll Be Sweeter”, na nasa direksyon ni Joel Lamangan kundi pati sa backstage na kubli sa mga mata ng mga fans at supporters nila, palaging nagho-holding hands ang dalawa at laging yakap ng binata ang dalaga to protect her from fans na nagkakagulo na gusto makalapit sa kanila.

Basta sabi lang sa amin ni Barbie during the grand presscon yesterday, Monday ng pelikula nila ay ayaw niya masira ang” friendship” nila ni Ken. Very vague na kami man ay naka-hanging sa pahayag ng young aktres.

Ang first movie ng KenBie ay produced ng Regal MultiMedia, Inc. na sister company ng Regal Films.

Makakasama nina Ken at Barbie sa siksik sa kilig na movie nila sina Kim Rodriguez, Akihiro Blanco,Yayo Aguila at Ara Mina. Showing ang pelikula sa November 8 pagkatapos ng “undas”.

Reyted K

By RK Villacorta