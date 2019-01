SA PANANAHIMIK NG DRAGON: Angel Locsin, muling raratsada sa ‘The General’s Daughter’

BONGGA si Angel Locsin dahil for almost 5 years ay kumikita pala siya mula sa ABS-CBN from her guaranteed contract kahit wala itong ginagawang teleserye o pelikula mula sa kompanya.

Ang guaranteed contract kasi ay ibibigay sa mga prime artists ng Kapamilya Network na para panigrado, with or without an assignment from their Mother Studio ay exclusive pa rin ang kontrata nila sa kanilang istasyon na nag-sign sa kanila.

Sa kaso ng aktres na ngayon lang muli magkakaroon ng teleserye matapos ang makaraang limang taon via the star-studded military serye na The General’s Daughter na magsisimula na sa darating na Monday, January 21, super excited si Angel lalo pa’t super vacay to death siya mula sa work na kapag nagkaka-teleserye ang isang artista ay nababago ang kanilang mga schedules na kung hindi man araw-araw ang taping, nakakulong sila sa trabaho or assignement bilang isang artista sa kanilang mga ginagawa.

In the case of Angel, bakasyon grande man sila ng boyfie na si Niel Arce habang nasa waitlist pa ang aktres sa susundo niyang project sa Kapamilya Network na this time ay back to work na muli ang aktres.

Almost more than a year pala pinaghandaan ang bagong serye ng aktres. Namili sila ng mga artista na perfect sa role ng mga karakter ng serye.

With the likes of Maricel Soriano (na matagal hindi lumabas sa isang serye), Tirso Cruz III, Janice de Belen, Eula Valdez at Albert Martinez, impressive din ang line-up ng mga lalaking makakapareha ng aktres tulad nina Paulo Avelino, JC de Vera at lalo na si Arjo Atayde na isang autistic son ni Maricel na in love kay Rhian Bonifacio played by Angel.

Happy si Angel na after the long wait ay itong serye ang bubulaga sa televiewers come Monday with an impressive story ang casts.

Congrats and welcome back Angel sa muli mo pagratsada.

Reyted K

By RK Villacorta