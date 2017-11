SA PAGKAMATAY NI #HASHTAG FRANCO HERNANDEZ: VICE GANDA, WASAK NA WASAK

VERY TOUCHING at emotional ang ginawang tribute ng mga kasamahan ni #Hashtag Franco Hernandez yesterday sa noontime show na It’s Showtime.

Halos lahat ay nakasuot ng kulay white na pinangunahan ni Vice Ganda ang tribute sa isa sa mga paborito niyang anak-anakan sa bagong batch ng #Hashtag members.

Hindi mapigilan at ma-kontrol ni Vice ang kanyang pag-iyak sa ginawang tribute sa namayapang si Franco sanhi ng pagkalunod last Saturday sa may bandang Davao.

Naaalala ni Vice kung gaano kalambing si Franco na kapag nasa Showtime ito ay palaging bumibisita sa kanyang dressing room at naglalambing na animo’ý bata sa kanyang ina.

“Wala na yung anak kong conyo, wala na po yung anak kong mayaman yung lagi kong tinatawag na anak kong mayaman. Nalagasan ako ng isang anak,” pagkukuwento pa ng comedian-host.

Pagmamalaki pa ni VG tungkol kay Franco: “Isa siya sa pinakapaborito kong anak kasi sobrang sweet. Nakikita niyo naman sa mukha ni Franco hindi nawawala yung ngiti niya… siya yung pinakamagaling sumayaw sa second batch, siya yung Zeus ng 2nd batch,” pagbibida pa ni Vice sa mga manonood ng noon time show yesterday. Mula nang iburol si Franco, every night ay dumadalaw si Vice.

Last Tuesday early morning dumating si Vice from New Zealand kung saan dumalo siya sa kasal ng kaibigang Anne Curtis at Erwan Heusaff na kinagabihan and last night (Wednesday) ay bumisita siya sa burol ni Franco, kung saan nakalagak ang labi sa Arlington Memorial Chapel.

Tonight, Thursday, November 16 ang Showtime ang sponsor ng mass para sa binata. Bukas naka-schedule ang cremation ng labi ni #Hashtag Franco.

Sa darating na Saturday, November 18 ay lilipad patungong Cebu si VG para sa audition-taping niya for Pinoy Got Talent mula Monday to Wednesday (November 20-22) at babalik siya ng Manila on Thursday (November 23) para sa It’s Showtime.

Reyted K

By RK Villacorta