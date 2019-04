SA PAG-BACKOUT NINA ANGEL LOCSIN, DIREK ERIK MATTI AT LIZA SOBERANO: “DARNA” Project, may sumpa ba?

PINAGPIPIYESTAHAN ngayon on all platforms sa media ang pag-back-out ni Liza Soberano sa movie niya na Darna na officially ay naglabas ng statement ang ABS-CBN Corp Comm last, Thursday, April 4 tungkol sa desisyon ng young actress.

After ng paghihintay, kaliwa’t kanang aberya at masinsinang training ng dalaga, ang ending ay mauuwi rin sa kawalan ang project ni Liza.

Sa totoo lang, sa panimula ng project na nagsimula sa isang theater teaser na super impressive, bago at astig ang dating, naging palaisipan pa kung sino ang gaganap ng role ni Darna.

Madami ang nanghula. Madaming mga pangalan na nagsulpuyan at naisama sa listahan. Originally offered to Angel Locsin na nag-backout din due to her back problem, pinahulaan sa madla at sinasabi pinagpipilian noon sina Anne Curtis, Yassi Pressman, Maja Salvador, Nadine Lustre, Kathryn Bernardo at Liza as replacement kay Angel.

After the long wait at hulaan, napunta kay Liza ang role na inaasam-asam ng marami.

Di ko alam na may finger injury pala ang dalaga na dalawang beses na niya pinaoperahan na siyang main reason ng pagka-cancel ng young actress sa kanyang pagsali sa project.

Pero naniniwala ba kayo sa sumpa? Omen daw ang project kung susumahin mo ang kaganapan.

Madaming delays. Naghintayan, may bida na nag-back-out, may director na nag-alburoto na nagkansel ng partisipasyon niya sa project at kung anu-ano pa na senyales na tila ayaw ng tadhana na ipatuloy ang project.

Sa ngayon, patuloy paghahanap ng kapalit ni Liza sa project sa eagerness ng ABS-CBN Films-Star Cinema na ituloy pa rin ang proyekto.

Let’s wait ang see kung ano ang magiging ending ng Darna The Movie.

May mga fans na nangungulit online na ibalik kay Angel ang project pero sa ganang akin, tama na. Naka-move-on na ang aktres as the newest action star sa telebisyon via The General’s Daughter.

Move on to find the newest Darna kung susuwertehin na may mapili.

Reyted K

By RK Villacorta