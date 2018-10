SA KANYANG SPECIAL DAY: StarStruck besties, pinaramdam ang pagmamahal kay Jade Lopez!

DREAM. BELIEVE. SURVIVE. Associated na ang tagline na ‘yan sa unang reality-based artista search ng GMA-7 na Starstruck. Applicable rin ito sa relasyon ng Kapuso actress na si Jade Lopez sa kanyang non-showbiz boyfriend (now husband) na si Rocky Siccion. Eleven years magkarelasyon ang dalawa bago nagpalitan ng “i do’s” noong Monday, October 22 sa Manila Cathedral.

Napakasolemn ng ceremony at nakakaaliw dahil kasama sa entourage ang mga ka-close ni Jade noon sa Starstruck na sina Nadine Samonte at Cristine Reyes. Pati ang Starstruck 4 beauty na si Stef Prescott ay part din ng bridesmaids ni Jade.

Ang anak naman ni Yasmien Kurdi na si Ayesha ang isa sa flower girls.

A few days before the ceremony ay nasa ospital si Nadine Samonte, who is now pregnant with her second baby. Si Cristine naman ay galing pa sa Australia. Umeffort ito ng bongga para hindi mamiss ang special day ng kaibigan.

Ang reception ay ginanap sa Casa Ibarra at from start to finish ay nandoon sina Cristine, Nadine, Yasmien at Stef para iparamdam ang kanilang support at pagmamahal sa kaibigan. Todo update din ang mga girls sa kani-kanilang Instagram accounts sa special day ng kaibigan.

Kahit na siya ay officially Mrs. Siccion na, wala itong balak na iwanan ang showbiz completely. May negosyo na rin sila ng asawa na rentahan ng bus and vans at may ongoing indie film projects ito. Parte rin siya ng Zanjoe Marudo-Maja Salvador starrer na ‘To Love Some Buddy’.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club