SA KALIWA’T KANANG BALITANG NAGLALABASAN: Sino ang salarin sa demolition job laban kay Kris Aquino?

LUNES NA LUNES, may natanggap kami na screenshot tungkol sa isang pagbuwag kay Kris Aquino. Sa araw ngayon ng anibersaryo ng EDSA People’s Power (February 25) na pinamunuan ng yumaong si President Corazon Aquino na ina niya 30 years ago, may demolition job ba laban kay Kris Aquino?

Kung hindi ko pa nabasa sa Twitter posting ang puna ng isang netizen na may name handle na @TitaPoorita ay wala sa kamalayan ko na may ganoong scheme ang ilan sa laban ng Queen of All Media.

For the past weeks, visible sa Tetay sa social media sa kaliwa’t kanan niyang mga activities as one of the biggest influencers in Asia.

Sa kanyang pagbabalik galing Japan (na favorite holiday destination niya, lalo na ang kanyang mga anak na sina Bimby at Kuya Josh) kung saan doon siya nag-celebrate ng kanyang kaarawan, bumulaga naman ang kaliwa’t kanan na mga balita na hindi umaayon kay Kris.

Una ay ang pagka-basura ng inihain niyang kasong 44 counts of qualified-theft laban kay Nicko sa Makati court dahil sa kakulangan ng ebidensiya na may panguurot pa si Gretchen Barretto at binati ng Congratulations si Nicko at ang kapatid nito na iisipin mo na nananadya si Greta.

Sinundan naman ng rebelasyon ng dating TV producer ng travel show ni Tetay na si Rhodora Pascual Morales of “Trip ni Kris” na isang special show na ipinalabas sa GMA Kapuso Network noong 2017 ay tila sabay-sabay na naglabasan na iisipin mo na orchestrated ang lahat. Kumbaga, may tao behind this demolition.

Ang tanong ng madlang people, sino ang nasa likod ng pagbuwag kay Kris? Sino ang financier ika nga ng demolisyon na ito laban kay Kris?

As far as I know, mas mahal or mas expensive ang “Demo Job” kaysa sa “PR Job” ng may pakana na nito para buwagin ang isang Kris Aquino at bahiran ang kanyang kredebilidad bilang isang tao.

Based on features ng PEP.ph bilang lang ang mga istorya na naglalabasan na naaayon sa Queen of All Media. Sa tweet ni @TitaPoorita (Feb. 25, 2019 ) ay kinukuwestyun niya: “How much @PepAlerts? Only 4 Kris stories out of the 28 you published? I wonder why the sudden deluge of anti-Ktis news articles. Daming pera ni @jesusfalcis at @nicko ha…Sino funder niyo nga beshies?”

Reyted K

By RK Villacorta