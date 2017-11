SA KABILA NG MALAKAS NA ULAN AT TRAFFIC: Showbiz, nakiramay sa pagyao ni Isabel Granada

DUMATING yesterday morning ang labi ng artistang si Isabel Granada mula sa Doha ,Qatar kung saan binawian ng buhay si Isa dahil brain aneurysm.

Sa pagdating labi ng singer-actress ay binigyan ang aktres ng military honors kung saan sa mga publiko na hindi nakakaalam ay naglingkod sa loob ng dalawang taon si Isa sa Philippine Air Force bilang 2nd Class Sergeant.

Last night, sa unang gabi ng kanyang wake, hindi inalintana ng mga kaibigan at relatives ni Isa ang dumating sa lamay ng aktres sa kabila ng buhos ng malakas na ulan dahil sa bagyong Salome na sumalanta sa ilang bahagi ng Kabisayaan at Luzon na naglikha ng baha ay trapik sa buong Kamaynilaan.

Sa Sanctuario de San Jose Church sa East Greenhills (entrance thru Connecticut St.) ay nakiramay ang showbiz sa pagyao ng aktres.

Spotted si Mother Lily Monteverde sa first night na minsan ay naging producer ni Isa during her younger years.

Andun ang mag-asawang Romnick Sarmienta at Harlene Baustista na kasama ni Isa sa That’s Entertainment show noon. Sina Manilyn Reynes, Lotlot de Leon, Sunshine Cruz, Ana Roces, Patricia Javier, Shirley Fuentes, Bianca Lapuz at Almira Muhlach ay dumating last night na naging instant reunion ang unang gabi ng wake ng mga kasama ni Isa sa show noon ni German Moreno.

Ang ibang mga showbiz personalities na namataan last night at Isa’s wake were Janella Salvador and Elmo Magalona; Maja Salvador, Bibeth Orteza at asawa nitong si Carlitos Siguion-Reyna, Ynez Veneracion, Eric Fructuoso, at Paolo Ballesteros.

Kaninang 10:00AM nagsimula ang public viewing para sa mga fans ni Isa na magtatapos today ng 5:00PM at iko-continue ito bukas, Sabado, November 11 mula 10:00AM hanggang 5:00PM.

Sa Sunday ng 11:00AM ay ililipat sa Arlington (Araneta Ave.) ang labi ni Isa with a mass at 1:00PM at ike-cremate ito ng alas-dos ng hapon at pagkatapos ay ibabalik ulit sa Sanctuario de San Jose Church.

Pahinga ka na Isa. God will bless your soul.

Reyted K

By RK Villacorta