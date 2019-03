SA KABILA NG BASHING: Arjo Atayde, sinusuwerte pa rin ang karir

SUNOD-SUNOD ang mga magagandang projects ng aktor na si Arjo Atayde sa First Quarter ng 2019.

Una ay ang digital series ng aktor sa IWant na isang smart phone app kung saan mapapanood mo ng libre ang digital film na pinaguusapan ngayon sa showbiz where he plays a simple barber na na-involved sa ka-illegalan sa BagMan na after the celebrity screening, left and right ang mga positive reviews sa ipinamalas na galing ng binata.

Aside from BagMan, si Arjo din ang bida sa movie nila ni Jessy Mendiola na “Stranded” mula sa Regal Films na showing na sa April 10 kung saan he plays Spencer, binatang walang direksyon ang buhay at delivery man na na-stranded sa opis ni Ate Girl na si Julia played by Jessy Mendiola na while waiting for the storm to stop ay nagka-developan sila.

Nice thing about Arjo’s career and status, kahit kanino mo siya ipareha na leading lady ay tanggap siya. Hindi isyu sa mga matured fans and supporters niya ito. Naiindinihan nila na it’s Maine in his heart and the rest of the girls ay work lang talaga.

Para naman sa mga fans naman nila ni Maine Mendoza (ArMaine) ay magkasama sila dumalo sa grand homecoming ng mga St. Benilde graduates na isinagawa last Saturday sa isang party venue sa BGC sa Taguig kung saan isang graduate ng unibersidad ang dalaga at co-alumnus ni Maine sina Ken Chan at Rita Daniela.

Sa bagong movie ni Arjo ay makakasama nila ni Jessy sina Miko Raval, Pinky Amador at Johnny Revilla with Gretchen Ho as her first movie.

Stranded is directed by Ice Idanan, the woman behind the film “Sakaling Hindi Makarating” na personally ay super like ko.

Reyted K

By RK Villacorta