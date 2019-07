SA ISYU NINA GERALD AT JULIA: Marjorie Barretto, overacting!

AYAW PA RIN magsalita nina Julia Barretto at Gerald Anderson tungkol sa isyu na kanilang kinasasangkutan. Deadma lang sila. Less talk, less mistake marahil ang motto ng dalawa ngayon.

Ang daming kaakibat na tsismis kasi ang nangyari sa hiwalayan nina Bea Alonzo at Gerald Anderson.

Ang kawawa sa isyu ay si Julia Barretto dahil sabit ang pangalan niya sa paghihiwalay ng dalawa.

Granting, babaero si Ge pero hindi maiiwasan na sabit ang pangalan ng dalaga na ex-girlfriend naman ni Joshua Garcia na kawawa din naman at naiwanan sa gitna ng kaguluhan. Almost naka-dalawang taon din sina Joshua at Julia.

From some sources, matagal na pala split sina JoshLia bago pa man pumutok ang balitang hiwalay na nina Bea at Gerald.

Isinabit na lang ang kawawang “promdi” sa isyu gayong malinaw na sa JoshLia na hiwalay na sila bago pumutok ang balita more than 2 weeks ago.

Ang nakakaloka sa tsismis at ipinagtataka ng mga netizens at mga miron ay ang super-duper reaction ni Mommy Marjorie sa nag-post ng photos ng anak niya at ni Gerald na umabot pa sa point ng pagdedemanda nito.

Wow! Ayaw mo makita at mapiktyuran ng mga netizen at miron ang anak mo, sabihin mo kay Julia na huwag magkalat, itago at ilihim mula sa mga mata ng publiko.

Balita ko, may magagalit na naman daw kasi at baka ang ending ay maglasing si Koya ng isang case ng SMB o Pulang Kabayo. Hindi kaya?

Basta ang paniwala ko, kung walang magpapatuka ay walang tutuka. Pak!

Reyted K

By RK Villacorta