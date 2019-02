SA HIWALAYAN NILA NI MARK HERRAS: “It was a mutual decision. Walang third party!” – Winwyn Marquez

ANG FOLLOW-UP question ko kay Winwyn Marquez ang pinaguusapan ngayon sa showbiz na pumutok ang kuwento na split na sila ng boyfriend niya na si Mark Herras sa media conference ng bagong pelikula ng dalaga na “Time & Again”.

Nang may magtanong kung ano ang plan niya for Valentine’s Day (last Thursday), sagot lang niya ay wala. Sa bahay lang daw siya. Ang alam kasi ng publiko na masaya ang relasyon nila ni Mark. Almost two years na sila nagmamahalan na ang akala ng marami ay kasal na lang ang kasunod sa relasyon nila. Yun pala waley. Naging interesting tuloy sa akin na ang pag-amin niya na wala na sila ni Mark. Single na muli ang dalaga.

“Yeah, I’m single right now,” direktang pahayag ng dalaga. Walang third party sa hiwalayan ng dalawa. Paliwanag ni Winwyn:” Okey kami. Naghiwalay kami nang maayos. It was a mutual decision. Walang third party. My god! Parang awa niyo na, hindi yun talaga ang reason.”

Walang emote si Winwyn sa hiwalayan nila ng boyfie. Sa katunayan, nagbiro pa nga siya na si Enzo ang third party. Why not lalo pa’t guwaping at hunk ang binata na loveless din at very much single?

Say nga ni Direk Joey Javier Reyes, pangarap niya na mai-direct si Winwyn sa isang project noon pa man dahil humanga siya sa dalaga.

“She’s one of the intelligent actors in showbiz. Pareho sila ni Enzo,” say ni Direk sa dalawa niyang mga artista sa pelikulang produced ng Regal Films na showing na sa Wednesday, Feb. 20.

Dagdag-linaw ng dalaga sa hiwalayan nila para maging klaro at matapos na ang isyu: ”Wala naman akong regret kay Mark. I have no regrets at all sa relationship namin. Masaya naman ako with him and all.”

Reyted K

By RK Villacorta