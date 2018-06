Ruru Madrid at Valeen Montenegro, magdyowa na nga ba talaga?

MAY SOMETHING ba between Valeen Montenegro and Ruru Madrid na hindi lang alam ng media at publiko?

At last night’s celebrity red carpet premiere ng pelikulang “The Write Moment” ay present ang binata.

“I’m here to support my friends Jerald (Napoles) and Valeen,” pauna ni Ruru sa amin.

Magkasama sa Sunday PinaSaya show ng GMA Kapuso Network kasi sina Ruru, Valeen and Jerald reason kung bakit all-out din ang tulong nito sa launching movie ng dalawa.

“Nagtataka nga po ako kung saan galing yong tsismis na kami daw. Kaya nga kawawa si Valeen dahil may mga fans ang love team namin ni Gabbi (Garcia) na binabash siya,” sabi pa ng binata.

Pero heard during a scene prior to the screening of the film of Direk Dominic Lim last night na pinasalamatan ni Valeen si Ruru na dumalo sa kaganapan last night. To the effect na sabi ng dalaga: “ Heto na naman, matsi-tsismis na naman kami,” pertaining to Ruru.

Sabi naman ni Valeen sa amin nang makausap namin last night, “Ok kami ng boyfriend ko. He’s non-showbiz,” na binanggit pa niya ang pangalan sa amin na para respeto at hindi magulo ang katahimikan ng private life ng boyfie ngn dalaga ay hindi na namin babanggitin ang pangalan.

Sa katunayan, magka-sosyo sina Valeen at boyfie niya s isang coffee shop business na malapit sa Makati.

Reyted K

By RK Villacorta