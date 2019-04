RURU MADRID AND KYLIE PADILLA: To The Love Team We Love!

RURU MADRID



Real Name: Jose Ezekiel “Ruru” Misa Madrid

Birthdate: December 4, 1997

Zodiac Sign: Sagittarius

Symbol: The Archer

Ruling Planet: Jupiter

KYLIE PADILLA

Real Name: Kylie Nicole Sicangco Padilla-Abrenica

Birthdate: January 25, 1993

Zodiac Sign: Aquarius

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

ISA SA BIGGEST ‘surprise’ love teams na nabuo sa bakuran ng GMA-7 ay ang tambalan nina Kylie Padilla at Ruru Madrid, na nag-umpisa sa telefantasyang ‘Encantadia’ noong 2016. Maituturing na accidental love team ang dalawa dahil during that time ay sa iba nililink ang aktor (his previous partner Gabbi Garcia) at parang little brother pa nga ang tingin ni Kylie kay Ruru.

But thanks to their natural chemistry at kaastigan sa mga fight scenes nila sa Encantadia, nabuo ang ‘YbrAmihan/KyRu’ fandom na walang paki ang fans nila kahit na walang namamagitan sa kanila in real life. Ang importante para sa kanila ay mapanood ang mga idol nila sa action-romantic series.

Kahit na kasal na ngayon si Kylie kay Aljur Abrenica at si Ruru naman ay rumored to be dating another actress, hindi pa rin namin mapigilan mag-isip ng ‘what ifs’ sa pagitan nina Ruru at Kylie. Ready na ba kayo?

Natural na natural ang chemistry sa pagitan ng Sagittarius at Aquarius kaya hindi malabong magkatuluyan sila. Pareho silang outgoing, mahal ng madla at mahilig sa adventure (check their individual Instagram accounts!) Gusto nila na lagi silang updated sa mga kaganapan sa mundong ginagalawan nila at patuloy nilang ini-improve ang kanilang craft. May konti lang silang pagkakaiba, pero hindi ito magiging hudyat ng isang mala-World War II na fight!

Sa totoo lang, long lasting relationship ang madalas na outcome ng ganitong pagsasama. Maliban sa pareho silang matalino at madiskarte, ang freedom ang pangunahing priority nila sa buhay. Hindi sila masyadong clingy at supportive sila sa gusto ng partner lalo na pagdating sa karir. Mahal nila ang isa’t isa, pero hindi nila kailangang iparamdam ‘yun oras-oras. Gusto ni lalaki ang bubbly personality ni girl, kaya ang tambalang ito ay hinding-hindi mauubusan ng sorpresa.

Dun Dun Dun! Looks like the Ruru-Kylie tandem have some good potential, huh? Panahon lang ang makakapagsabi pero ang importante, onscreen ay ang boto namin ay KyRu for Best Primetime Love Team, O, ‘diba?!

Pares-Pares

By Madam Damin