Roxanne Barcelo, willing gumamit ng dating apps para makahanap ng dyowa!

MULA NANG maghiwalay sila ng boyfriend na si Will Devaughn ( na until now ay mahiwaga ang dahilan ng kanilang break-up), naging open na ang seksi na si Roxanne Barcelo sa kanyang love life.

Open means ‘yong open na siya makipagkilala, magkipagdate at makipagbakasakali na may tatao na sa puso niya na dati’y pinamamahayan ni Will na akala nga ng marami ay mauuwi na sa kasalan.

Pero hindi pala. Sa edad na 33 ay single muli siya na dapat sana’y naikasal na sila ni Will or nagsisimula na magbuo ng kanilang pamilya.

Sa grand presscon ng Abay Babes na produced ng Viva Films sa direksyon ni Don Cuaresma, inamin ng dalaga na sa estado niya na halos one-year na loveless ay open siya sa isang long-term na relasyon na hinahanap na niya ngayon.

“Siguro through time, na-realize ko na I just want someone who I can be happy with. Kasi masaya naman na ako with my family, masaya ako with my friends,” pagse-share niya sa media.

Thankful ang kikay na si Roxie na sa pagka-high-tech ngayon ng mundo, mas madali sa kanya na may makilala for a date para makahanap ng future boyfriend.

Kuwento niya, na during the shooting of her film with Nathalie Hart, Kylie Versoza, Meg Imperial and Cristine Reyes, madami siya natutunan sa mga co-stars niya. “During shooting breaks, we talk a lot. Masaya ang mga girls.”

Sa katunayan, mas liberated na si Roxanne ngayon since maghiwalay sila ni Will. Oks sa dalaga na makipag-date using ang dating apps na Tinder and Bumble kung saan doon niya nakikilala ang mga promising “boyfie’ niya kung sakali.

Basta ang gusto lang ng dalaga kung sakali matugunan o may kapalit na si Will sa puso at buhay niya: “Someone who can just complement what’s already going on sa buhay ko. Ayoko nang manggugulo, ayoko ng ilalayo ako sa pamilya ko.

“Someone who would love me and accept me for who I am becoming,” say ni Roxanne na ang karakter sa Abay Babes na showing na on September 19 ay nakahanap ng kanyang pag-ibig online ay tunay na nakakaaliw.’

Reyted K

By RK Villacorta