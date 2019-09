Rosanna Roces, tumino ang career dahil sa asawang lesbian

MASAYA si Rosanna Roces sa kanyang sa karelasyong lesbian na si Blessie Arias. Ayon sa aktres na kasama sa bagong soap opera ng ABS-CBN na Pamilya Ko, apat na taon na sila ni Blessie.

Kuwento ni Osang (palayaw ng aktres), “Sa kanya kasi hindi ko na naramdaman na “cash cow” ako, alam mo yon?

Ang partner din daw niya ang tumatayong handler niya at malaki ang utang na loob niya dito kung bakit naging matino ang takbo ng kanyang career ngayon.

“Siya ngayon kasi yung tumatayong handler ko, pero hindi puwede sa kanya na kapag may tinanguan ko hindi ko sisiputin, do’n kami mag-aaway.

“So yung ikinatino ng career ko ngayon utang ko rin sa kanya, yung pagiging nandiyan niya. At saka hindi na ako nai-stress, walang selos, walang… Basta payapa ang buhay sa mga kagaya nila,” pahayag ng award-winning actress sabay tawa nang malakas.

Nang tanungin si Osang kung alin ang mas okey na kapartner – ang lesbian ba o ang lalaki, sey niya, “Definitely yung ngayon. Kasi naman nauna naman kami kesa don sa… nauna kami.

“I was 15 nung naging kami ni Blessie. Siya talaga yung gusto kong mapangasawa noon pa kaya nga nagkaroon ng Grace (anak niya) dahil gusto naming magkaanak. So, naghanap ako ng bubuntis sa akin, pero hindi niya (Blessie) kinaya, ang feeling niya mahal ko yung tatay, so nagkahiwalay kami.

“After 27 years nagkita kami ulit, tinuluyan ko na siya para hindi na makawala,” kuwento ulit ng aktres na natatawa.