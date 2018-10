Roderick Paulate, mas prioridad ang mga constituents kaysa sa showbiz career

HALOS fiesta ang iba’t ibang mga branches ng COMELEC last October 11 sa mga kakandidato na may kanya-kanyang paandar nang mag-file sila ng kanilang COC last Thursday.

Pero may isang naiiba sa sampu-samperang nag-file at nangangarap magkaroon ng posisyon sa local politics ng Quezon City.

Iba si 2nd Dist. Councilor Roderick Paulate na ang tawag namin ay si Kuya Dick na isa sa mga nag-file ng kanyang COC (Certificate of Candidacy) para maging Vice Mayor ng Quezon City.

Kung track record din lang naman ang paguusapan, mahaba-haba na rin ang gawain pampubliko ang nagawa niya sa kanyang mga constituents na patunay lang ang clamor ng 2nd District ng QC na ipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod.

Sa usaping showbiz, Kuya Dick plays an important role sa aksyonserye na FPJ’s Ang Probinsyano sa Kapamilya Network.

“My contituents is still my priority,” sabi niya.

Dagdag pa ni Kuya Dick: “Nakakapagtrabaho lang ako bilang artista sa panahon ng weekends at kung walang session sa konseho.

“Pero mas priority ko ang distrito ko. Ang showbiz, pwede naman mag-adjust sa schedules ko sa City Hall,” kuwento pa ni Kuya Dick.

Sa katunayan, recently added character siya sa sikat na serye ni Coco Martin kung saan he plays a public official.

Pag nagsimula na ang campaign season, malamang mangangarag si Kuya Dick nito to make his rounds sa iba’t ibang areas ng Quezon City kung saan ang ama ni Ara Mina na si Chuck Mathay naman ang kanyang kapartner as Mayor sa darating na local election.

Reyted K

By RK Villacorta