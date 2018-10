Rocky ng Clique V binigyan ng bonggang b-day party ng manager

TWENTY ONE years old na ang Clique V member na si Rocky Rivero. Bilang pagdiriwang ng kanyang debut, binigyan siya ng bonggang birthday party ng kanyang management team, ang 3:16 Events & Talent Management headed by Len Carillo.

Ginanap ang pabulosang selebrasyon sa Water Nymph Resort sa Marikinanoong Sabado, Oct.16.

Present sa event ang mga kasamahan ni Rocky sa grupong Clique V. Si Marco lang ang absent dahil nagbabakasyon ito sa Austria. Naki-celebrate rin ang sexy pero wholesome all-male group na Belladonnas.

Nagmistulang birthday show na rin ni Rocky ang kanyang party dahil ilang beses siyang nag-perform – solo and with Clique V. Sa totoo lang, hindi maide-deny na talented talaga ang guwapong binata, huh!

Present din sa affair ang parents ni Rocky na bagama’t separated na ay buo naman ang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanya. Ang former Clique V member na si Tim at nakababatang kapatid ni Rocky ay isa rin sa kumumpleto sa kanyang kaarawan.

Samantala, after doing an advocacy film na Kodep, Rocky is set to do another film na ididirek ng critically-acclaimed filmmaker na si Carlo Obispo. Sa first week ng November naka-schedule ang kanilang syuting.

Magko-compete din si Rocky kasama si Quin Carillo ng Belladonnas sa isang international pageant na gaganamin sa Jakarta, Indonesia. Nakatakdang umalis ang dalawa sa Oct. 12.

Well, goodluck to both of you!

La Boka

by Leo Bukas