Robin Padilla, mas gustong pag-usapan si Queenie kaysa kay Kylie

MATIPID pa rin ang naging pahayag ni Robin Padilla tungkol sa kanyang anak na si Kylie Padilla at sa mapangangasawa nitong si Aljur Abrenica.

Hanggang ngayon kasi, hindi ganu’n ka-detalyeng magbigay ng kanyang saloobin ang aktor kapag pinag-uusapan sina Kylie at Aljur.

Pero pagdating sa usapin patungkol sa isa pang anak ni Robin na si Queenie Padilla at sa asawa nito, mas gusto itong pag-usapan ng actor.

Ani Robin sa isang panayam kamakailan lang, “Oo, ‘yong si Queenie, napakagandang pag-usapan. Si Queenie ang dapat pag-usapan. Kasi si Quennie, kasal ‘yun!”

Very proud naman si Robin sa naging asawa ni Queenie, ganu’n din sa pagkikita nila.

“Walang pinakamasarap sa isang ama kung ‘di may magiting na lalaking kakatok sa pintuan mo at sasabihing, ‘Ang kamay ng iyong dalaga ay akin. At handa akong maging responsable, at ibigay sa kanya ang buhay na ibinigay n’yo,” pahayag ni Robin.

Dugtong pa ng aktor, “‘Yon ang matindi ro’n. ‘Yong kayang pantayan ‘yong ibinigay kong buhay. Kaya ako na ang pinakamasaya ama. Kasi kahit paano, alam mo na maganda ang kalagayan ng anak mo.”

Wish lang ng actor, sana rito sa Pilipinas magsilang ng baby si Quennie na limang buwang buntis sa kanyang asawa Pakistani.