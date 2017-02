Robi Domingo at Gretchen Ho, hiwalay na?

Una, ang akala ko’y smooth sailing na ang love affair nina Robi Domingo at Gretchen Ho na ngayon ay aktibo sa kanyang TV work sa “Umagang Kay Ganda”. Wala naman kasing kaintri-intrigang kuwento sa buhay-pag-ibig ng dalawa.

Sa paningin ng publiko, near perfect, or shall I say na 99%, ang pagsasama ng dalawa. Sa mga okasyon, palagi silang magkasama. Sa events ng ABS-CBN, palagi silang nakikitang sabay na dumarating.

Ang tanong ng karamihan, anong nangyari? Ano ang dahilan ng break-up? May third party ba?

“We are okay,” pahayag lang ni Robi sa show ni Kuya Boy Abunda na “Tonight with Boy Abunda” nang uriratin tungkol sa balitang hiwalay na sila ni Gretchen.

Hindi na nag-elaborate pa si Robi tungkol sa kumakalat na tsismis at sa opinion ng fans ng dalawa na nagbuo ng haka-haka ng balitang hiwalayan ng dalawa.

Komentaryo ng isang faney nila, ang pag-akyat ni Gretchen sa bundok nang mag-isa ay pagmu-move on ng dating volleyball star player na ngayon ay nag-e-enjoy sa pagiging host niya sa UKG.

Ito namang si Robi sa klase ng sagot niya, lalo lang siyang nang-intriga at nag-iwan ng puwang ng pagdududa sa publiko na may problema nga ang relasyon nila ng girlfriend.

Kung may problema sila, he should have answered directly kaysa may eklat pa na sagot na “in the coming days, in the coming weeks…” na lalong nag-iwan ng intriga.

‘Sus, si Robi, marunong nang kumamada ng mga tsiska sa showbiz para bitinin ang media at ang publiko.

Free publicity rin ito without any effort, ‘noh!

Reyted K

By RK VillaCorta