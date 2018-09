RICHARD GOMEZ: ANG TUNAY NA WORKING MAYOR NG ORMOC

NAKAKABILIB si Ormoc City Mayor Richard Gomez. Tama lang na siya ang tawagin na “The Real Working Mayor” dahil tila wala siya kapaguran na sa kabila ng mga gawain niya sa pinamumunuang City of Ormoc ay patuloy pa rin ang mga gawain niya sa iba’t ibang aspekto.

‘Di nga ba’t kagagaling lang niya ng Indonesia bilang “ama” ng mga Filipino athletes natin na sumabak sa nakaraang ASEAN Games at sa kanyang pagbabalik, sabak kaagad si Mayor Goma sa trabaho para sa kanyang mga constituents.

Sa kanyang Facebook account, makikita ang kanyang daily activities hindi siya tulad ng ibang mga pinuno ng ilang mga bayan ’ lunsod na during the Ompong Super Typhoon ay nagkawalaan at hinayaan ang mga kababayan nila na sa kaso ni Mayor Goma ay kakaiba siya na patunay lang na ang kalamid ad tulad ng lindol na tumama sa lunsod na kinasasakupan niya a couple of years ago hindi niya ito pinabayaan.

Sa nangyaring landslide recently sa Naga, Cebu City ay umalalay ang Ormoc Rescue Team para umayuda sa mga biktima.

Bukod sa mga humanitarian na gawain, mga kaliwa’t kanang projects tulad sa mga pagaayos ng kalsada sa mga remote barangays ng lunsod ay nagagawa pa rin ni Mayor Goma ang isa sa mga sports niya tulad ng paglalaro ng volleyball na sa darating the Philippine Volleyball League ay muli sila sasali ang team niya.

Not to forget, ang pagbabalik acting sa harap ng kamera ni Mayor Goma bilang artista with Sharon Cuneta and Kathryn Bernardo na “ Three Words to Forever” mula sa direksyon ng mega box-office director na si Cathy Garcia Molina na a few weeks ago ay dinalaw pa nga ni Direk Cathy ang Ormoc City with her production staff para mag-ocular inspection para sa locations ng mga eksena nakukunan nila.

Sa pagkakaalam ko, after office hours lang makakapag-shooting si Mayor Goma and on weekends dahil priority pa rin niya ang kanyang trabaho bilang punong bayan ng Lunsod ng Ormoc.

Bukod dito, may art exhibit din si Goma na magbubukas this Sunday, September 23 at 3:00 PM sa Pinto Gallery in Antipolo.

Mabuti na lang, walang kapaguran si Mayor Goma.

Reyted K

By RK Villacorta