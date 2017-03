Ria Atayde, hindi nagsisisi na mas piniling mag-artista kaysa maging broadcast journalist

BUKAS, Thursday ,March 23, young actress Ria Atayde will be celebrating her 25th birthday.

Simple lang ang wish ng dalaga sa kanyang kaarawan, “more happiness and success” sa kanyang showbiz career, ngayon pa na nasimulan na niya at maganda naman ang pagtangap ng showbiz at ng publikong nagmamahal sa kanya.

Kaya nga laking gulat ng dalaga sa positive response sa kanya ng publiko sa kanyang first major teleserye as Dra. Gia sa “My Dear Heart” na napanoood sa ABS-CBN, kung saan may bangayan at mga kontrakdisyon naman sila ng ina na si Dra. Margaret played by Miss Coney Reyes na napanonood pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsiyano”, kung saan kontrabida to the max naman ni Coco Martin ang Kuya Arjo Atayde niya.

Mas markado si Ria sa “My Dear Heart” kaysa sa role niya as a young teacher sa morning serye na “Ningning”, dahil mas challenging ang conflict ng dalaga sa serye.

I still remember si Ria noong hindi pa siya nag-aartista na kapag nakauusap namin siya ay gusto niyang maging isang broadcast journalist tulad halimbawa ng makapagtrabaho siya sa international news organizations like BBC World or CNN.

Fresh graduate or ga-graduate pa lang siya noon sa DLSU na siyempre ang idealism niya ay iba pa.

Nang magsimula na ang Kuya Arjo niya sa showbiz at ang inang si Sylvia Sanchez ay naging very visible sa mga serye ng Kapamily Network, dahan-dahan ay nagkaka-interes na rin siyang pasukin ang pag-arte sa showbiz. In almost two years na nga niya sa industry, hindi naman siguro nagsisi si Ria na ang showbiz ang tinatahak at napili niyang career ngayon kaysa maging journalist.

So far, ang ganda ng kamada ni Sylvia sa career ni Ria, kung saan co-manager ang aktres sa career ng anak kasama ang Star Magic.

“I’m happy po now. Career has been going well, so sana tuluy-tuloy na,” private message ng dalaga sa amin sa Facebook.

At siyempre, isa rin sa birthday wish ni Ria ay ang magandang kalusugan para sa kanyang pamilya at mahal sa buhay.

Happy birthday, Ria!