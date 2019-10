Revival King Jojo Mendrez namigay ng P500K sa netizens na makakahula ng kanyang edad

GINULAT ni Revival King Jojo Mendrez ang kanyang Facebook friends and followers nang mag-announce siya ng isang game na ang makakahula ay mananalo ng cash prizes. Simple lang naman ang game, kailangang mahulaan ang age ni Jojo who celebrated his birthday noong September 26.

Kanya-kanyang hula naman ang netizens. Pero karamihan ay hindi tumama. Magkaganun man, kahit mali ang hula, may mga masusuwerte pa ring FB friends niya ang nanalo. May mga nanalo ng P5K, P10K, P20K at P50K.

A total of almost P500K ang ipinamigay ni Jojo. Medyo malaking amount pero ayon sa kanya, there’s really a joy in giving and sharing his blessings kaya niya ito ginawa. Imagine, sa halip na siya ang bigyan ng regalo on his birthday, siya pa ang nagbigay ng gift sa mga FB friends niya, huh. How generous, di ba?

Ang nakakatuwa pa, isa rin kami sa nanalo. Mali ang hula namin, pero dahil nag-participate kami sa game, napili kami to win a prize. Feeling nga namin naawa lang si Jojo sa sitwasyon namin nung twice kaming naoperahan kung saan naubos ang aming savings kaya niya kami pinanalo.

But anyway, thanks a lot for your golden heart and generosity, Jojo.

Anyway, nakilala namin si Jojo thru a reporter friend na yumao na. Nag-reunite lang kami nung naging active na ulit si Jojo sa music industry dahil for a time ay inasikaso muna niya ang kanyang businesses.

Jojo didn’t aim to become famous o maging superstar. Sapat na sa kanya na marinig ng tao ang mga ni-revive niyang kanta at maipakita ang passion niya sa singing. Ibang energy kasi ang nararamdaman niya tuwing kumakanta at nagpe-perform sa concert.

Para sa gustong marinig ang kanyang musika, available na ang version niya ng Magkaibang Mundo at Basta Ikaw sa Spotify, iTunes at iba pang digital platforms. Si Jojo rin ang may pinakamagandang version ng kantang Sana na milyon na ang views sa internet.

Magkakaroon din siya ng Diwa ng Pasko Christmas Caroling Caravan sa December kasama ang viral princess na si You Do Note.

La Boka

by Leo Bukas