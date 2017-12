THE REVENGER SQUAD HITS: Madlang pipol, all out ang support kay Vice Ganda!

MAAGA PA LANG, nag-post na sa kanyang social media account si Vice Ganda na patungong SM Mega Mall na siya kung saan magkakaroon iya ng block screening para sa pelikula niyang GANDARRAPIDO:The Revenger Squad kung saan kasama niya sina Pia Wurtzbach at Daniel Padilla.

Super sipag ni Vice na last night, hindi na siya natulog para salubungin ang Noche Buena at sa konting pahinga after ng kaganapan ay maaga ito nagising to get ready papuntang venue para sa kanyang block screening.

Sa totoo lang, during the Parada ng mga Artista last Saturday afternoon para sa MMFF 2017 na unang sikad ng mga activities ng almost 2 weeks long event ay napatunayan ko sa sarili ko kung gaano kalakas si Vice sa masa.

Ang sinasakyan ko na van ang nasa unahan ng float nina Vice kung saan lulan ang mga co-stars niya.

Habang binabaybay namin ang kalye patungong Alabang ang madlang pipol pangalan niya ang isinisigaw.

“Lodi Vice” (read: Idol Vice) ang sigaw ng tao, reason para hindi mo makita ang kapaguran sa unkabogable box-office superstar na left and right ng float ay panay ang kaway niya sa mga tao na nagaabang sa kanya.

Ang ilan, may hawak na sariling gawa na placard na ang tao hindi magkamayaw.

With Vice super effort, alam ko na susuklian ito ng taumbayan para suportahan ang pelikula niya.

Goodluck Vice.

Reyted K

By RK Villacorta