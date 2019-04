REUNION WITH THE EXES: Project ni Nora Aunor kina Tirso Cruz III at Christopher de Leon, matuloy kaya?

CASTING COUP ito kung sakali. Bongga kung matutuloy si Nora Aunor na gawin ang pelikula na io-offer sa kanya ni Direk Joel Lamangan na may working title na “Isa Pang Bahaghari” na ayon sa panayam kay Direk Joel recently ay bongga ang casting ng pelikula dahil magkakasama ang dalawang Ex ng aktres na sina Tirso Cruz III (naka-loveteam niya during the 70’s) at Christopher de Leon na naging mister niya na ama ng anak nila na si Ian de Leon.

Tarush ang casting ng project kung sakaling magkaroon ng katuparan. Ang bagong pelikula na ini-offer kay Guy ay isusulat ng magaling na si Eric Ramos na siyang sumulat ng Rainbow’s Sunset isa sa mga pinilahang pelikula noong MMFF 2018.

Pahayag ni Direk Joel: “Sana, makuha namin silang lahat. Christopher here will play a seaman na nawala sa laot. Nora and their children all thought he’s dead. But years later, babalik siya, to reveal what really happened to him. He wants to reconcile with Nora, kaso si Nora, may Alzheimer disease na at hindi na siya kilala. Ang ganda ng role ni Ate Guy, sana tanggapin niya,” paliwanag ni Direk Joel during the story conference.

Ngayon na tapos na ang Onanay serye ng ng aktres, na naging dahilan kung bakit tinanggihan niya ang pelikulang “Jesusa “ (gala premier ng movie on April 6 sa Gateway Cineplex) na napunta sa aktres na si Sylvia Sanchez (palabas na sa mga piling sinehan ang pelikula this week para sa Sinag Maynila Film Festival); hopefully ay wala na siya irarason o idadahilan na hindi niya tanggapin ang project lalo pa’t ang ganda ng premise ng kuwento at may cult following pa rin ang Guy and Pip at ang partnership naman nila ng dating mister na si Boyet.

Yun nga lang, super tanda na ng mga fans ni Nora, Tirso at Christoper kung hindi man mga dead na sila or may mga Alzheimer na rin or may sakit na.

Reyted K

By RK Villacorta