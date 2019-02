REPLACEMENT, NOT ‘STOLEN’: Sophie Albert, pinalitan si Kim Domingo sa bagong teleserye

Sophie Albert

SOMETIME AGO ay inilabas ng GMA-7 ang listahan ng mga bago nitong programa for 2019. Ang isa sa mga nakatakdang ipalabas sa kanilang line-up ay ang teleseryeng ‘Stolen‘ na originally ay pinagbibidahan nina Jason Abalos, Mark Herras, Max Collins at Kim Domingo. Nagkaroon pa nga ito ng story conference na open to the public.

Ang latest update ay out na sa project si Kim Domingo, na kasalukuyan ay napapanood playing a support comedic role sa primetime political romcom na TODA One I Love. Ang balita ay nag-backout ang sexy actress sa serye dahil diumano sa ayaw niya ang karakter na kanyang gagampanan. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na may inayawan itong papel sa teleserye.



Kim’s lost is Sophie Albert‘s gain. Ang breathrough star ng short-lived family series na Pamilya Roces ang napiling humalili sa role na inayawan ni Kim.



Sa mga hindi nakakakilala kay Sophie, siya ang female winner ng Artista Academy ng TV5 at lumipat ito sa GMA-7 more than a year ago. Pinalitan lang din niya si Winwyn Marquez sa Pamilya Roces at kahit medyo kontrabidang baliw ang role na Amber sa programa ay minahal ng viewers si Sophie dahil napakakyut at kuwela ng atake niya sa kanyang role.



Ngayon na si Sophie ang pumalit kay Kim, sa kanya na ba ipapataw ang korona na ‘replacement queen’? Tanong lang!