Relasyong Derek Ramsay at Andrea Torres, walang kaarte-arte

SILA NA BA? Habang magkasama sila sa kanilang sexy-drama serye sa GMA, nagsimula ang usap-usapan na nade-develop na sila sa isa’t isa.

The last time na nakausap ko si Andrea Torres sa isang showbiz party (bago pa man nagkaroon ng The Better Woman), gusto niya ipapatuloy ang kanyang pag-aaral sa UST. Sila meaning, sila teleserye partner niya na si Derek Ramsay na sa simula pa lang ng serye nila, hiwalay naman ang sexy hunk sa non-showbiz girlfriend niya.

Ang reaksyon nga ng mga miron, si Andrea daw ang dahilan ng hiwalayan. “Malandi” daw si Andrea, reaksyon ng marami pero kabaliktaran naman sa totoong buhay sa image na ipino-project ng dalaga sa showbiz at sa mga roles na napupunta sa kanya. “It’ just a sexy image. Kaya nagustuhan siya ni Derek. The woman na gusto niya pakasalan,” sabi ng isang GMA insider sa amin.

Wala man deklarasyon mula kay Andrea at kay Derek sa estado ng sinasabing romantic affair nila, sa mga naglalabasang mga tsismis at totoong balita, it’s like what you see ang estado nila. In short, basa mo sa kilos at activities nila kung ano sila. Kung sila man, walang problema dahil both ay walang karelasyon.

Dahil sa The Better Woman at palagi sila nagkaeksena, hindi maiiwasan na nade-develop sila sa isa’t isa. Sa recent ganap ni Derek sa kanyang sport na Frisbee sa Shanghai, China ay kasama niya ang dalaga. Ininvite ni Derek si Andrea na samahan siya nito na dahil free sa kanyang schedule, willing naman sinamahan ng dalaga ang sexy hunk. In a recent post ni Derek sa kanyang social edia account, naka-twinning outfit sila with the same cap na suot.

Hindi man mahilig mag-golf ang dalaga pero kapag inaya siya ni Derek ay sumasama siya. Sa twinning shirt and cap na naka-post, may caption si Derek:” My new golfing buddy!” Basta bulong sa amin ng isang close kay Derek, ayaw niya sa babae na pakakasalan ay hindi ‘yong walwal na nasa gimikan at umiinom.

Si Andrea, kahit sexy ang image, “manang” yan na siyang hanap ng hunky hunk. Kumbaga sa larong gold, naka-jackpot si Derek. Naka-Hole-in-One. Pak!

Reyted K

By RK Villacorta