READY NA, MGA KAPAMILYA SA EUROPA? Piolo Pascual, Enchong Dee at Maja Salvador, eeksena sa Paris!

BONGGA kapag Kapamilya talent ka. Mas nakikilala ka sa iba’t ibang bahagi ng mundo dahil sa international exposure mo via TFC or The Filipino Channel,

Kaya nga kapag artist ka ng ABS-CBN, asahan mo na bitbit ng network ang popularidad mo hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao kundi pati sa ibang bansa.

Maganda kasi ang exposure ng mga ABS-CBN shows via TFC.

Sa darating March 31, susugod ang mga Kapamilya Stars na sina Piolo Pascual, Arci Munoz, Erich Gonzales, Enchong Dee at Maja Salvador para sa Kapamilya Fiesta World na magaganap sa Paris, France na hatid ng ABS-CBN Regional at TFC.

Kilala sa pagiging world-class ang talento ng mga Pilipino at bilang bahagi ng paunang handog ng “Kapamilya Fiesta World (KFW)” hatid ng ABS-CBN Regional at The Filipino Channel (TFC), ang walang ka-pares na entertainment na magaganap sa 87 avenue des Magasins Generaux sa 93300 Aubervilliers sa Paris, France.

Ang libreng show na ito ay inaasahan na susuportahan ng mga kababayan natin na sa Paris na naka-based.

Kilala sa buong mundo sa kanyang ‘di matatawarang talento sa drama, isa ring kilalang singer si Pascual kaya naman total entertainment package ang hatid niya. Ang sultry actress sa likod ng blockbuster hits na “Always Be My Maybe,’ at “Magpahanggang Wakas,” isa ring band lead singer si Arci kaya magiging sulit ang bawat minuto kasama ang Kapamilya actress. Ang KFW regular na si Dee naman ay muling aabangan dahil sa kaniyang signature dance moves.

Katulad ng tatlong characters niya sa “The Blood Sisters”, ihahatid din ni Erich Gonzales ang tripleng saya sa kanyang performances. Samantala, fresh mula sa success ng kaniyang “Wildflower” teleserye, bibihagin din ni Salvador ang damdamin ng lahat sa kaniyang impressive moves tulad na lamang ng kanyang mga iconic performances sa pinagusapang series.

For more details para sa KFW-Paris, you can contact the following: Anna Mahnic of Paris, France at 0610402862; Jen Guimbaolibot of Paris, France at 0624660991; Santos dela Cruz from United Kingdom at 0613320316; Lolita Boddy from United Kingdom at +447973469450; Manny Saldana of Germany at +4915228905699; Sam Ambrosio of Belgium at +32486821305; Peter / Assuncion of Belgium at +32486554765; Terry Ramirez of Belgium at +32486457383; Ronald Gavino of Netherlands at 31703910351; Boy Balmaceda from Netherland at +31624796181 Netherland at +31204270260

Reyted K

By RK Villacorta