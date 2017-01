QC Mayor Herbert Bautista, sinagot ang tungkol sa kanila ni Kris Aquino

Sinagot ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang tungkol sa kanila ni Kris Aquino. Nagbabalik-ligaw ba siya sa celebrity host-endorser tulad sa kumakalat na balita online?

Recently kasi, nagkita in person ang dalawa for a “business meeting” na segue naman sa 10 pink balloons na naka-post sa Instagram account ni Tetay na hawak-hawak ng bunsong anak na si Bimby.

Sa posting ni Kris, may conversation sila ng anak na reading between the lines, si Kris ay tila namumukadkad na naman ang buhay pag-ibig. Kung susumahin mo ang pagtatagpo nila ni Mayor Bistek at tungkol sa 10 pink balloons at mga roses na natanggap niya kamakailan, iisipin mong si Mayor Bistek nga ang nagpadala kay Tetay.

“Hindi galing sa akin ‘yun (10 pink balloons and red roses),” panigurado ni Mayor Herbert nang humarap siya sa ilang press people sa regular pa-birthday treat niya sa mga ito na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan sa 1st quarter ng 2017.

“I’ll be happy for her. Okay sa akin ‘yun kasi du’n din siya kumukuha ng strength, du’n sa partner niya. She has so much inspiration from her children and her family.

“Kung mayroon namang magpapataba at magpapasaya ng puso niya, mas maganda nga ‘yun,” sabi ni Mayor Herbert.

Aminado si Mayor Herbert na may pinagdaraanan ngayon si Kris. Una na ang pagkatalo ng partido ng kapatid niyang si Noynoy sa nakaraang eleksyon, ang hindi nila pagkasundo ng ABS-CBN, at ang “career” ni Kris na hindi na natin alam kung saan patutungo.

Sabi ni Mayor Bistek, “She’s trying to recover after the elections, nagkasabay-sabay. As a friend I have to be supportive.”

Sa posting ni Kris after the balloons na pinagpistahan sa social media, nakatakda si Tetay magbakasyon sa isang destination na love na love niya (hindi kaya sa Hawaii) na hindi niya binanggit para i-meet ang isang kaibigan na hindi niya tinukoy kung sino. Sa biyahe niyang ito, solo siyang magta-travel minus Bimby and Josh, ang kanyang yaya and not even her personal assistant ay hindi kasama sa trip na ito ni Kris.

Mala-soul searching ang biyahe na ito ni Tetay na who knows, baka sa lugar na pupuntahan ng celebrity host, doon sila magtatagpo ng kanyang “mysterious suitor” na nagpadala sa kanya ng 10 pink balloons at roses.

Reyted K

By RK VillaCorta