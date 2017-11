QC LGBT PRIDE MARCH, SA DECEMBER 9 NA!

DYAN AKO bilib kay Quezon City Mayor Herbert Bautista.

Love niya talaga ang LGBT community na taon-taon ay naglalaan siya ng pondo para sa mga LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) concerns at and assistance sa lunsod na kanyang pinamumunuan.

Kaya si Mayor Bistik, love ng mga Beks, Tung (lesbians); mujerista (transgenders) at syempre yong mga pa-mhen na ayaw magpabukod who also like men and women na mga Bisexuals.

Sa darating na December 9, magiging ”gay” ang Tomas Morato Ave. area (fronting Rembrant Hotel) kung saan magkakaroon ng iba’t ibang mga activities ang naturang area in celebration of the LGBT Pride March.

With the event title na Pride in QC: Safe and Free ay dadaluhan ng iba’t ibang sectoral LGBT groups and individuals sa Kyusi.

Sa katunayan, iniimbitahan ni QC Dist. 1 Councilor Mayen Juico ang iba’t ibang LGBT individuals and groups to participate sa iba’t ibang mga kalapit lunsod.

Expected to be part of the yearly event na inimbitahan na nila ang kauna-unahang transwoman Congresswoman na si Geraldine Roman at Kuya Boy Abunda na misa sa popular na supporter sa mga LGBT issues and concerns.

As of this writing, ang Mr. Gay World John Raspado ang mangunguna sa QC LGBT Pride March.

Isa sa mga activities na aabangan ng mga makiki-join at magmi-miron sa naturang event ay ang fashion show na magaganap sa gabi ng December 9.

Sa ngayon ay inaayos na ang final schedule of activites on this day.’

Para sa mga dagdag na detalye, please check the event site in Facebook: www.facebook.com/qcpridemarch.

Reyted K

By RK Villacorta