PUMALO SA 49.7% ANG RATINGS: Yassi Pressman, thankful sa pagiging parte ng FPJ’s Ang Probinsyano

NAPAKAGANDA ng Kapamilya actress at leading lady ni Coco Martin sa FPJ’s Ang Probinsyano na si Yassi Pressman nang makita namin siya sa press conference ng Krem-Top Bagong Timpla Songwriting Competition. Napaka-simple but positive ng aura ng dalaga with her yellow dress. She’s truly the rose among the thorns among Krem-Top endorsers (with Joshua Garcia, Inigo Pascual and Ronnie Alonte).

As expected, the press asked Yassi questions about her toprating show. “Parang pamilya lang po kami sa set. ‘Yung mga bata, naging anak-anakan na ni Coco.”

Ano ang masasabi niya na patuloy silang nililink ng leading man?

“Siguro hindi naman maiiwasan ‘yun kasi mag-asawa kami sa show kaya kami po palagi ang magkasama.

Nang kulitin kung may ‘something’ sila ni aktor, idiniin nito na friends lang talaga sila.

Consistent na toprater ang longest running actionserye sa Pilipinas. Habang tumatagal ay lalo itong sinusuportahan ng masa. Patunay d’yan ang ibinalita sa amin ni Yassi about the latest achievement of the show.

“Alam niyo po, gusto ko pang magpasalamat sa inyo kasi last night (November 8) ay umabot kami sa rating na 49.7%. Maraming-maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa kung matatapos po o sa kung ano ang mga susunod na mangyayari, abangan niyo na lang po!” aniya.

Tinanong din si Yassi kung bakit tila may loneliness sa kanyang mga social media updates. She declined to comment further dahil hindi raw niya kayang i-discuss ito in public. May pagsubok na pinagdadaanan ang aktres sa personal niyang buhay, pero tuloy lang siya sa pagtatrabaho.

Maliban sa kanyang Krem-Top endorsement, busy rin si Yassi sa shooting ng dalawang pelikula. Ang first team up nila ni Sam Milby na noon ay may title na “Pambansang Third Wheel” ay pinalitan na ng “100 Habangbuhay”. Ito rin ang title ng kanyang first single. She will also star in a movie with Louise delos Reyes, Sam Concepcion and other Viva Artists. Lahat ng ito ay slated for 2018. Meron din itong collaboration with singer named “Quest”.

Samantala, puwede kayong tumulong sa pagpili ng lucky winner ng Krem-Top Bagong Timpla Songwriting Competition. Panoorin ang mga videos ng finalists sa Youtube (kremtopph) at sa Facebook (kremtopph). In fairness, mahuhusay ang mga kalahok!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club