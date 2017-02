Pumalag sa Holdap: Dating Seaman, Todas

DEAD ON the spot ang isang dating seaman makaraang barilin ng dalawang beses ng riding in tandem matapos manlaban sa mga ito sa Brgy. Poblacion, Guiguinto, Bulacan.

Kinilala ang nasawing biktima na si Agapito Flavier, nasa hustong gulang,dating seaman, residente ng Brgy. Villa Prescilla, Pulilan, Bulacan.

Base sa inisyal na im-bestigasyon ng mga awtoridad, kagagaling lamang ng bangko ng biktima kung saan nag-withdraw ito ng pera na nagkakahalaga ng P522, 720 na cash.

Nabatid na kasama ng biktima ang kanyang anak, kung saan pupunta sana ang dalawa sa isang tinadahan para magpa-xerox ng mga dokumento nang lapitan sila ng dalawang suspek, kung saan inagaw ang dala nitong bag na kinalalagyan ng naturang pera.

Dahilan upang maki-pagbuno ang biktima sa dala nitong malaking halaga ng salapi laban sa riding in tandem subalit binaril siya ng mga ito.

Kasabay nito, isang multi-purpose cooperative sa Brgy. Liang sa Malolos City ang nilooban ng tatlong armadong lalaki, lulan din ng motorsiklo, kung saan nata-ngay naman ang vault ng kooperatiba na naglalaman ng halaggang P400.000.

Maging ang mamahaling cellular phone ay tinangay rin ng mga suspek.

Kaugnay nito, puspusan naman ang isinasagawang follow-up operation ng mga pulis hinggil sa magkasunod na insidente ng nakawan at hold-up. (TONY DELA PEÑA)