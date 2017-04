Producer ng JaDine show sa California, nanggagalaiti sa galit: “Ginawa nilang tanga lahat ng tao dito sa SFO!”

GALIT na galit ang California-based concert producer na si Elaine Crisostomo dahil binastos umano siya ng mga namahahala kina James Reid at Nadine Lustre sa concert ng mga na ito “Always Jadine: US Tour 2017” sa Hayward, California.

Una naming napansin ang usapin dito sa isang blog kaya naman tiningnan namin ang Facebook page ni Elaine.

Sinasabi ni Elaine sa kanyang post sa FB na hindi sinunod ng mga namamahala kina James at Nadine ang line-up ng activities bago ang kanilang concert, na karamihan ay para sa meet and greet sa JaDine fans.

Post ni Elaine sa kanyang FB:

“Official statement of the Jadine Tour:

“First: OJD – entablado doesnt handle the program of viva. Sila po ang humahawak ng program nila, never kong nakita or pinakita man lang sa akin kong anong mangyayari sa concert ko. Maiksi talaga ang show, dahil nagsho show din ako. Viva holds this responsibility not Entablado. Taga bili lang ako ng show nila, sila ang program.

“Second: LUNCHDATE with Jadine,

“Unang una , hindi ako mag po promote sa FB ko publicly or maniningil kong hindi alam ng viva at ng promoter.

“I also waited ng ilang oras sa baba ng lobby.

“Attached are the text message ng mga tour manager at promoter na bababa na.

“Nasa second floor lang naman ang mga artista at nakikiusap ako kong pwede kahit bumaba lang.

“Third: PHOTO-OPT kong nakakapnta kyo sa iba kong concert napaka luwag ko sa photo opt, VIVA at NY entourage din po ang namahala sa photo opt.

“Overall: walang nagawa ang production company ko kasi sila lahat ang nasunod:

4 days ko kasama ang Jadine not even once nakausap ko or nakapag pa picture man lang ako dahil laging wala, laging late umuuwi, napakahigpit ng mga alalay nila, madaming bawal. Producer ako, binili ko ang show pero hindi man lang ako nirespeto ng mga tao/artistang dumating sa SFO. Kahit na 5mins man lang na pag baba sa lunch date ng fans , wala!!!! Ginawa nilang tanga lahat ng tao dito sa SFO.

“Mga volunteers ko ilang araw walang tulog, ilang araw nag absent sa mga trabaho nila, para lang makatulong sa entablado not even a thank you from the artist , WALA! Kung utos utosan pa akala nyo mga katulong ninyo.

“Photographers and videographer, bawal daw picturan kasi property of viva..

“Videographer ko galing pang bakersfield, ano to ginto artista nyo. Photographers ko OMG was kicked out also!!’

“Wala akong nagawa sa concert ko, dahil over power nila ako.

“Ilan beses na din nilang ginawa ang hindi pag sipot sa lunch date ng ibat ibang state?

“Ugali ba talaga ito ng jadine ang hindi makipag minggle sa fans or and management nila?

“Kayo na ang humusga.”

Ipinost pa niya ang screenshots ng text conversation nila ng mga namahala kina James at Nadine.

Ipinakita rin ni Elaine through her FB post ang aniya’y schedule ng naturang JaDine show.

This was my official schedule on the day of our show… supposed to be a 2 hours show.. anyare teh? Cut off lahat ng… Posted by Elaine Crisostomo on Monday, April 3, 2017

Sa report naman ni Arniel Serato sa PEP.ph, walang balak na maglabas ng pahayag tungkol dito ang Viva Artist Agency, ang talent agency na namamahala sa career nina James at Nadine.