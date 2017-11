PRINSESA NG HORROR FILMS: Xian Lim, suportado si Kim Chiu!

AYAW MAN ni Kim Chiu “kunin” ang korona sa kanyang Ate Kris Aquino as the Philippines’ Horror Movies Box-Office Queen, siya naman ngayon ang tinaguriang “Prinsesa ng Pelikulang Katatakutan” with The Ghost Bride na kumita ng more than P14M sa unang araw ng showing last Wednesday sa araw ng Undas.

Yes, waging-wagi si Kim dahil sa first day showing ng pelikula niya (she plays the role of Mayen, ang Ghost Bride) na kumita agad ng P14.3 Million.

Noong una, kabado si Kim sa magiging resulta ng pelikula niya with Matteo Guidecelli lalo pa’t sa dalaga nakaatang ang box-office result ng pelikulang dinirek ni Chito Rono.

Bago ipinalabas ang pelikula, pahayag ni Kim sa media: ”Hindi po ako makatulog sa kaba. I don’t know ang magiging reaction ng public. This is a big challenge for me,” pahayag niya.

But with the positive result sa box-office na milyones ang kinita ng pelikula ay happy ang dalaga sa resulta lalo pa’t noong premiere night, isa sa very special person sa buhay ng dalaga ang andun at nanood.

Ang tinutukoy namin ay ang rumored boyfie ni Kim na si Lim who gave Kim a kiss after the screening.

Pahayag ni Xian sa kanyang Instagram account: “o this delicate petunia, congratulations! I know how hard you’ve worked and waited for this film. You are talented and one of a kind. …I want to hug you right now because I’m so happy for all your success pero busy ka pa. Always remember [na] madami [ang] nagmamahal sa iyo,” mensahe ni Xian kay Kim na nagreply naman kaagad ng dalaga sa mensahe ni Xian ng:” Thank you Xi!!!” na sinundan ng red heart icon.

I’m sure, ang mga KimXi fans and supporters ng dalawa ay super kilig na naman!

Reyted K

By RK Villacorta