PRIMERA KONTRABIDA IS BACK: Katrina Halili, papahirapan si Megan Young sa “The Stepsisters”

BALIK NA NAMAN sa panghapon ang beauty ng Kapuso actress na si Katrina Halili. Kung sa past three projects niya ay ang kapwa-Starstruck graduate, isang transgender at veteran actress ang mga pinahirapan niya, ngayon naman ay isang actress turned beauty queen ang nakatakdang makatikim ng hagupit ng ganyang galit, huh! It’s no other than the beautiful Megan Young.

Base sa report na ipinalabas sa GMA kamakailan, excited sina Katrina at Megan sa bagong proyektong nakatakda nilang gawin entitled “The Stepsisters”. Napag-usapan na rin nila ang mga eksenang gagawin nila na aabot sa pisikalan. ‘Yan kasi ang mga paborito ng mga Pinoy televiewers lalo na sa panghapon kaya ito naman ang ibibigay nila.

Na-brief na rin ni Katrina si Megan sa mga maaari nilang pagdaanan para maiwasan na magkapersonalan.

First time nilang magsasama sa isang proyekto. What makes this project extra special ay ang pagkakasali din ng longtime boyfriend ni Megan na si Mikael Daez. Hindi lang kami sure kung ito ba ang pag-aagawan ng dalawa dahil nakita rin namin sa story conference photos ang isa pang Starstruck graduate na si Sef Cadayona.

Sa darating na pasko ay balak ni Katrina na dalhin ang anak na si Katrence sa El Nido, Palawan para makipagbonding sa kanyang pamilya. Naaalala namin na marami-rami na rin ang negosyo ni Katrina at ng pamilya niya roon including a pension house and her very own farm.

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood si Katrina sa big screen. Sayang naman at napaka-blooming pa man din ng aura niya these days.

Ang “The Stepsisters” ang napapabalitang papalit sa teleseryeng “Ika-6 na Utos” na nagcelebrate kamakailan ng kanilang first year anniversary on air.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club