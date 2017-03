Premyo ni Noven Belleza sa “Tawag ng Tanghalan”, ipantutubos ng nakasanlang lupa sa probinsya

Biglang naging instant milyonaryo si Noven Belleza nang manalo siya bilang grand champion sa katatapos lang na grand finals ng “Tawag ng Tanghalan” sa noon time show ng ABS-CBN na “It’s Showtime”.

Napaiyak si Noven, isang magsasaka mula sa Negros Occidental, nang tawagin ang pangalan niya bilang grand winner.

Tumataginting na P2 million ang napanalunan ni Noven plus house and lot, negosyo package, at contract sa Star Music.

Ang taas ng nakuhang text votes at judges’ score ni Noven. Nakakuha siya ng combined score na 99.96% na halos kalahati ang agwat sa runners-up up na sina Sam Mangubat at Froilan Canlas.

Mapag-aaral na niya ngayon ang mga kapatid at mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya.

“Dati, naiinggit ako sa mga ka-edad ko dahil sila libro iyong hawak, ako, kalabaw at pang-araro. Pero kailanman ay hindi ko ikahihiya ang pinanggalingan ko, kasi rito ako naging matibay,” pahayag ni Noven.

Matutubos na rin daw niya ang naisanlang lupa ngayong meron na siyang pera.