PREGGY OR CHUBBY: ELLEN ADARNA, NAGPA-SAMPLE NA!

WALA kasi kumpirmasyon. Puro haka-haka lang. Walang makakapagpatunay kung buntis or not si Ellen Adarna.

Madaming mga pictures ang naglalabasan na magkasama sila ni John Lloyd Cruz sa iba’t ibang mga okasyon at pagkakataon pero hindi nakukunan ng tamang angulo si Ellen para makita at mapatunayan na preggy siya.

Pero itong latest posting ng picture ni Ellen ng mga kaibigan niya na kuha mula sa isang surprise advance birthday celebration na isinagawa sa Cebu na si Lloydie ang pasimuno, suot ang isang ”Tita’s Blouse” na kulay apple green or biggie blouse, iba’t iba ang komento ng mga netizen sa nakita nilang photo ni Ellen.

Reaction ni @michelletansi: “ Mataba siya. Malaki ang tummy niya kahit loose blouse ang suot niya.

Sa post ni @gina_1021: “She’s pregnant.”

Sa mga netizen na nababagot sa kumpirmasyon sa current situation ni Ellen ay hintayin na lang natin. Tutal, hindi naman magtatagal ay malalaman na rin natin na si Ellen ay nanganak na.

This coming April 2, she will be celebrating her 30th birthday.

Basta kami, happy para kina Lloydie at Ellen. Naiintindihan namin kung bakit walang deklarasyon mula sa kanilang dalawa.

Ang “buntis issue” ni Ellen ay nagsimula kumalat sa tsismisan last November 2017.

Sa bagong photos sa internet ni Ellen, kayo na ang bahala mag-decide if Ellen is buntis or not.

Reyted K

By RK Villacorta