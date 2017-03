Pokwang, binuweltahan si ‘Fashion Pulis’ sa pagnanakaw ng IG post at pagkakalat ng maling balita

BINUWELTAHAN ng komedyanteng si Pokwang ang umano’y pagnanakaw ng IG post at pagkakalat ng maling balita ng popular blogsite na fashionpulis.com.

Sa tweets kamakailan ni Pokwang, pinagtawanan ng komedyante ang umano’y maling balita o impormasyon na inilalabas ng nasabing blogsite. Pinagsabihan niya ang blogger na huwag makinig sa maling impormasyon at ipagpilitan pang tama kapag nabuking na.

Aniya, “wag kasing nakikinig sa mga maling bulong ng ahas sa paligid ko @fashionpulis tapos kapag buking kana ipipilit mo parin na tama ka!! Hahahaa”

Binanatan din ni Pokwang ang aniya’y pagnanakaw ng blogsite ng kanilang (celeberities) Instagram posts para lang pagpiyestahan ng followers nito.

Tweet ng komedyante, “ninanakaw mo lang sa mga IG nmin mga post mo @fashionpulis tapos pag pe pyestahan nyo ng lait ng mga followers mo…. ilan ba sila? 2.3M?”

Nagsimula ang banat na ito ni Pokwang nang i-grab ng blogger ang isang IG post ng komedyante at diretsahang pangalanan si JC Santos na siyang pinatutungkulan ng naturang post ni Pokwang.

Sabi sa titulo ng post sa blog, “Insta Scoop: Pokwang Calls Out JC Santos for being Late”.

Sa post, makikita ang set ng talent show na “I Can Do That” ng ABS-CBN na kapwa kinabibilangan nina Pokwang at JC.

Sa caption ng komedyante, “Isa sa sekreto para umasenso…. Wag ka ma le late!!!!! Alam ko hindi ako super sikat, hindi rin ako super mega to the max na mahusay na artista pero isa lang maipagmamalaki ko, hindi ako na le late kasi mahal ko trabaho ko paaakkkk!!!!! Yun na!”

Agad namang pinasinungalingan ni Pokwang ang akusasyon ng blogger. Muli siyang nag-post sa kanyang IG.

Sa pagkakataong ito, pinagtabi niya ang screenshot ng post ng blogger at litrato ni JC na nilagyan niya ng caption na, “Maling impormasyon dahil napaka bait ng batang ito! masipag at mapag pakumbaba, sana alamin ng tama hahahhahaha kalerki i love@j.c.santos”

“May I grab” na naman ang blogger ng nasabing post at sa pag-post niya nito sa kanyang blogsite, nilagyan niya ito ng titulong “Insta Scoop: Pokwang Denies Taking a Swipe at JC Santos”. Kasunod ang kanyang komento.

Ani Fashion Pulis, “@itspokwang27 Well, you should have identified the person then instead of taking a swipe at your co actor(s).”

Ganting reaksiyon naman ng komedyante: “@fashionpulis Wag mo akong inglisen kaloka! Wag mangialam ng post ng iba kung hindi sure yun lang!”

Dagdag pa ni Pokwang, “hindi yan patama kundi isang tip sa trabaho sana basahin mabuti at ramdamin ang bawat salita ganeerrnnn… @fashionpulis”.

Ni-repost din ni Pokwang ang IG post ni @iamjosel para pasinungalingan ang “imbentong kuwento”.