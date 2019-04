PLEASE STOP: Yam Concepcion, umalma sa bashers na nirerepost ang maseselang eksena sa ‘Rigodon’

Yam Concepcion

SA SOBRANG effective ng pagganap ni Yam Concepcion bilang kabit na may pagka-war freak sa Halik, tila may ilang televiewers na hindi na alam kung paano paghiwalayin ang fiction sa reality.



Bago pa naging Kapamilya actress si Yam, una itong nakilala sa bakuran ng Viva nang gawin ang reality series na ‘Pantasya’, kung saan siya ang nagwagi. Isa sa perks of being a ‘Pantasya’ winner ay ang pagkakaroon ng kanyang sariling sexy film.



Ang ‘Rigodon’ na mula sa direksyon ni Erik Matti ang kauna-unahang pelikulang pinagbidahan ni Yam Concepcion. Sa nasabing pelikula, walang kiyeme ito sa mga maseselan na eksena.



Iyon lamang ang proyekto ni Yam na nagpakita ito ng katawan, pero ngayon ay ginagamit ito ng bashers ng aktres. Pinapadalhan nila ng screencaps from the movie at nambabastos ang mga ito.



Sam Milby and Yam Concepcion (SamYam)



In her recent IG story, dinipensahan ng Halik actress ang kanyang sarili:



“Sa mga tao na nagscreescreenap ng mga maselan na scenes ko from Rigodon, please stop. Pelikula na ginawa ko in 2012 (directed by Erik matt).



Nakakabastos na. Pelikula yun! Hindi totoong buhay! Hindi ko alam kung bakit kailangan niyo pa screen cap at ikalat sa social media. Ano ba gusto niyo mangyari? Ano ba gusto niyo patunayan? sana marealize niyo na nakakabastos yun ginagawa niyo. sana tumigil na kayo’

Sa totoong buhay ay very faithful and loyal girlfriend si Yam sa kanyang ka-long distance non-showbiz boyfriend.



Kaya yes, tigilan niyo na si Yam! Hindi naman siya si Jade, noh!