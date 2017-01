Piolo Pascual, nagpa-birthday sa halos 5,000 pamilya mula sa Tondo

Sa darating na Thursday, January 12, ay birthday ni Piolo Pascual. He will turn 40 years old. Pero sa kabila ng kabisihan ng aktor, nag-take time siya na i-treat ang halos 5,000 families mula sa Tondo sa isang birthday concert at gift-giving na isinagawa sa Jose Abad Santos High School sa Binondo, Manila last Sunday, January 8.

Siyempre, kapag paandar ni Papa P., hindi nawawala ang suporta ng kanyang showbiz friends. Sa nasabing charity event ng aktor, nagbigay ng entertainment ang showbiz friends niyang sina Jed Madella, Pooh, Loisa Andalio, Aaron Villaflor, Rayver Cruz, Marion Aunor, Erik Santos, Angeline Quinto, at Shaina Magdayao na special guest ni Papa P.

Sa darating na Sunday, January 15, may malaking celebration sa ASAP para sa birthday ng aktor.

Ngayong 2017, inaasahan ang isang bagong Piolo Pascual sa pelikula niya with Yen Santos na Once In A Lifetime sa direksyon ni Dondon Santos para sa Regal Films. As of this writing, wala pang playdate ang pelikula na kinunan sa New Zealand noong last quarter of 2016.

Isa pang magandang balita para sa aktor ay ang pagsasama nila sa isang project ni Dingdong Dantes. Bukod sa pagiging mga aktor sa gagawing pelikula, sila rin ang magpo-produce (AgostoDos ni Dingdong at Spring Films nina Piolo at Direk Joyce Bernal) kasama ang Reality Entertainment nina Dondon Santos at Direk Erik Matti.

Sa huling tsika namin with Direk Erik, wala pang formal na meeting ang mga artista at producers na involved sa nasabing project.

Reyted K

By RK VillaCorta