Piolo Pascual, inaming mahal niya si Shaina Magdayao

“OO naman!” Ito ang tahasang sagot ni Piolo Pascual nang tanungin siya ni Boy Abunda kung mahal ba niya si Shaina Magdayao sa late night showbiz talkshow ng huli na “Tonight With Boy Abunda” sa ABS-CBN.

Pinaulit pa ni Boy ang sagot ng Ultimate Heartthrob na kunwari’y hindi narinig sa tanong niyang, “Yes or no? Mahal mo ba si Shaina?” Natatawang sinagot ulit iyon ni Piolo ng “Oo naman!”

Halos limang taon na ring ‘exclusively dating’ ang estado ng relasyon nina Piolo at Shaina, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila binibigyan ng label ang kanilang relasyon. Hiningi ni Boy ang paliwanag ni Piolo tungkol dito.

Ani Piolo, “Iyon nga ang mahirap, Tito Boy… you know people take it wrongly or look at it in a way na parang dehado ‘yung babae… or bakit walang label?

“Ah, let’s just put it this way, ‘no? Shaina and I have mutual understanding, you know, na hindi namin alam kung paano ipaiintindi sa tao. But what we have is really something special… and mahirap, kasi nga we are both public figure and we decided na ‘wag na lang magsalita, ‘di ba?

“Whatever we have… it is what we have… it is what it is. So, you know… we’re happy… we’re happy about it.”

Sinabi rin ni Piolo kay Boy na tiyak na masasaktan siya sakaling makipag-date sa iba si Shaina.

Ayon pa sa aktor, kung gaano raw kaboto sa kanya ang kapatid ni Shaina na si Vina Morales, gano’n din daw ang kanyang pamilya kay Shaina.

Abala ngayon si Piolo sa pagpo-promote ng kanyang pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love” na palabas na sa March 29 sa mga sinehan sa buong bansa.

Bida rin sa pelikula sina Raikko Mateo at Yen Santos, sa direksiyon ni Dondon Santos, at mula sa prosuksiyon ng Regal Entertainment, Spring Films, at Star Cinema.