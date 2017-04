Piolo Pascual, ginamit lang ang “relasyon” nila ni Shaina Magdayao para sa promo ng pelikula?

TILA inis na si Piolo Pascual sa pangungulit ng press tungkol sa umano’y relasyon nila ni Shaina Magdayao na nagamit umano sa promo ng kanyang pelikula.

Matatandaang sa panahon ng promo ng pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love”, naging laman ng entertainment news ang “relasyon” nina Piolo at Shaina, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila nilalagyan ng label.

“Exclusively dating” pa rin ang estado ng kanilang relasyon, kahit sinasabi ni Piolo na “mahal” niya si Shaina sa mga interview sa kanya.

Sa report ng PEP.ph, ayaw nang pag-usapan pa ni Piolo ang tungkol sa “relasyon” nila ni Shaina.

Katuwiran ng aktor, “Tapos na ‘yung promo ng pelikula, ang daming beses na naming sinagot. Tama na, hanggang du’n na lang ‘yun.”

So, ibig sabihin ba nito, pang-promo lang talaga ang “relasyon” nila ni Shaina?

Sabi naman ni Piolo, sa interview pa rin PEP.ph, “Minsan parang gusto mo na lang manugod, gusto mo na lang mag-confront ng tao. Nananahimik kami, kayo ‘yung tanong nang tanong, tapos ‘pag sinasagot, magre-react kayo. Damn if you do, damn if you don’t.”

Para sa aktor, tigilan na ang issue dahil “‘di na maganda ang sinasabi ng mga tao.”

Pero dahil kinumpirma rin ng aktor na may pagsasamahan silang pelikula ni Shaina na ididirek ni Lav Diaz, malamang mauurirat na naman ang tungkol sa “relasyon nila” ‘pag nagsimula na ang promo ng pelikulang iyon.