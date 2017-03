Piolo Pascual, ‘di nakaramdam ng lukso ng dugo nang unang makita si Iñigo Pascual

Walang lukso ng dugo na naramdaman ang aktor na si Piolo Pascual noong una niyang makita ang anak na si Iñigo Pascual. Kapag kasi sa iyo ang bata, kahit hindi mo man ito nakita o nakilala noong iniluwal siya, may something ka talaga na mararamdaman sa una ninyong pagkikita.

Ito ang inamin ng aktor recently sa interview sa kanya para sa bagong pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love” (showing on March 29) na tungkol sa relasyon ng ama sa kanyang anak na hindi niya nakilala sa paglaki nito.

Sa pelikula, Papapi plays the father of Raikko Mateo na hindi nakilala ng batang aktor mula nang iniluwal siya ng ina played by Maricar Reyes.

Sabi nga ng supervising producer ng pelikula na si Manny Valera, kung manonood ka ng nsabing pelikula, sigurado na magdala ng panyo or tissue paper para panigurado lang na may “bala” kang dala sa dramatic scenes sa pelikula.

Kung si Piolo, may isyu kay Iñigo noong una silang nagtagpo sa totoong buhay, parang ganito rin ang peg ng pelikula na dinirek ni Dondon Santos.

Noong dumating si Iñigo sa buhay ng aktor, tinanggap niya ito nang buong-buo, nang walang pag-aalinlangan.

Delikado para sa career ni Papapi noong dumating si Iñigo at nakilala niya. Kainitan ‘yon ng career niya na sa pag-aakala ng marami ay binata.

“Hindi ko inisip kung ano ang mangyayari sa career ko, ano mangyayari sa buhay ko,” sabi ni Piolo nang mag-decide ang aktor na tanggapin si Iñigo bilang anak niya.

Mula nang matangap ni Papapi si Iñigo as his son, mas naging super close ang mag-ama. Buddy-buddy sila, na kapag may chance na magkasama, ginagawa nila ang tulad ng mga nasa photo postings nila sa kani-kaniyang social media account.

Kung tama ako, ‘yong relasyon ni Charlie Sr. at Charlie Jr. (played by Piolo and Raikko) ay tila may touch ng totoong relasyon ng aktor at ni Iñigo.

Pero last weekend only, naging viral na naman sa social media ang video ng mag-ama na magkasama sa lambingan, na ang paghalik ni Iñigo sa lips ng kanyang dad ay binigyan na naman ng malisya ng netizens.

Nang i-check namin ang naturang video last weekend, deleted na ito ng nag-upload.

Dati, may ganitong isyu na rin sa mag-ama, nang naging viral din ang photo nila, kung saan natutulog nang nakayakap si Iñigo kay Papapi na ipinost naman ng personal assistant ni Piolo. As expected, nagkaroon na naman ng malisya at nasty reactios ang netizens.