Pinoy Magic Mike? Pole dancing video ni Tony Labrusca, makalaglag-panty!

PATAWARIN NIYO KAMI kung iba ang naisip namin nang ma-tag para panoorin ang pasabog na pole dancing video ng La Luna Sangre star na si Tony Labrusca.

Kung last week ay trending ito dahil sa pamba-bash sa kanya ng ilang KathNiel fans dahil hindi na mapigilan ang chemistry at sexual tension nila ni Kathryn sa La Luna Sangre, ngayon naman ay pinagpipiyestahan ng mga bebot at ilang kelot ang pole dancing video ng binata.

Sa Instagram update ng kanyang proud mommy na si Angel Jones (from the now defunct group ‘Kulay’), pinost nito ang video ng anak habang nagpa-practice ng pole dancing. Very short ang nasabing clip, pero kitang-kita mo na very fit ang bagets at hindi biro ang pole, ha? Kung sa tingin ninyo na para sa landian lang ang activity na ito, mali kayo r’yan! Pole dancing helps in building strength and endurance. Isakto mo pa na ang background music pa talaga na ginamit ay ang “Kiss it Better” ni Rihanna. Whew!! Tony, kiss me better! Ha-ha-ha!

I-search niyo na lang sa paborito ninyong social media site ang video para matakam din kayo lalo at magets ninyo ang ibig kong sabihin.

Alam namin na marami ang loyal KathNiel fans, but we can’t help but picture Kathryn and Tony sharing a nice project kung saan mai-impluwensyahan ng sexy and talented Tony ang very innocent and fragile na si Kathryn… Ooooohhh. burn, baby, burn! Makapag-Wattpad na nga lang! Hahaha!