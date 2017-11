PINASAYA ANG MGA LOLAS: Maine Mendoza, sinuportahan ang premiere night ng Trip Ubusan: Mga Lolas vs. Zombies

HAPPY ang mga Lolas na sina Paolo Ballesteros, Wally Bayola at Jose Manalo sa suporta ni Maine Mendoza na dumating sa red carper premiere ng pelikulang Trip Ubusan: The Lolas vs Zombies na isinagawa last night, Monday sa SM Megamall Cinema 7.

Maaga pa lang ay andun na si Maine sa waiting area kung saan game na game siya na nakipagkulitan sa mga Lolas at nag-video invite pa para sa mga tatangkilik sa pelikula ni Direk Mark Reyes. Naaliw ako sa tatlong Lolas sa mga pinaggagawa nila sa pelikula.

Sa totoo lang, nagustuhan ko ang mga kakatawanan ng mga eksena. Masang-masa. Sapul na sapul at pak na pak ang mga Lolas sa pelikula para sa kanilang mga tagahanga. Ang mga fans at audience sa orchestra section ng preem last night ay umaalingawngaw ang tawanan at tilian.

Hindi man ako fan ng kalyeserye ng tatlo na ngayon ay tumawid na sa pelikula, nagustuhan ko ang humor nila.

Ewan ko kung bakit wala si Alden Richards na ang presence sana sa preem ay malaki ang maitutulong. Sabi ng ilang press people na dumalo sa event, sana sinuportahan man lang ni Alden ang mga Lolas with his presence din tulad sa suporta na ginawa ng tatlo sa binata bago pa man ito sumikat at nakilala sa pamamagitan ng kalyeserye ng mga Lolas sa noontime show na Eat Bulaga.

Bukas, Wednesday, November 22 ang simula ng showing ng pelikula ng mga Lolas at mapapanood sa mga sinehan nationwide.

Reyted K

By RK Villacorta