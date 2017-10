PINAGBAWALAN SA STAR MAGIC BALL: John Lloyd Cruz, hindi ka-date si Ellen Adarna?

MULA nang pumutok ang istorya ng “relasyon” nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna (kahit wala silang pag-amin) at naging viral ang video ng dalawa sa kaganapan nila sa Bantayan a few weeks ago ay in-expect ng mga miron sa Star Magic Ball 2017 na si Ellen ang makakasama ni Lloydie sa red carpet ng sosyaling party last Saturday sa Shangri-La Hotel sa Makati.

Pero bigo ang mga miron mula sa iba’t ibang mga dyaryo, online entertainment portals na dumating si JLC minus Ellen.

Bilang isa sa mga prime artist ng Star Magic ang aktor, sa kabila ng bad publicity para kay JLC ang tungkol sa kanila ni Ellen, dumating si Lloydie bago pa nagsimula ang event. In short, hindi na siya umagaw ng eksena at naglakad sa red carpet habang karamihan sa mga artista ng talent management arm ng ABS-CBN ay may kanya-kanyang paandar.

“If you are a star, you’re a star. Hindi mo na kailangan umeksena but Lloydie made his presence felt sa napakakaswal na pamamaraan ,” mensahe sa amin ng isang writer from a showbiz portal na andun sa event.

Happy si Lloydie na nag-table hopping.

Nang magtagpo sina Popoy at Basha (ang mga karakter nina JLC at Bea Alonzo), niyakap ng aktres nang mahigpit ang kanyang screen partner.

Tama ba ng balitang nakarating sa amin na first time magkita ang dalawa after the “John Lloyd Cruz Scandal”?

Reyted K

By RK Villacorta