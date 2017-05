Pilit na loveteam nina Julian Trono at Ella Cruz, kakagatin kaya?

NAKA-JACKPOT ANG VIVA nang sugalan nila ang pagtatambal ng then unknown Pinoy Big Brother Teen Edition 3rd Grand Winner na si James Reid at ang Pop Girls leader/movie bitplayer na si Nadine Lustre. With their JaDine loveteam, nakapag-prodyus ang Viva ng box-office movies, fan merchandise, music albums, signed a lot of endorsements, primetime teleseryes and a world tour.

After Yassi Pressman and Shy Carlos na medyo fail ang mga pelikula, mukhang si Ella Cruz naman ngayon ang pinaplanong i-build up ng Viva para maging ‘next important star’ targeting the young crowd. Naisipan pa nila na ipares ito sa dating Kapuso teen actor na si Julian Trono.

May mga press release na as early as now na kesyo may something ‘authentic’ silang dalawa. Given na pareho silang magaling sumayaw, we regret to say na pili tang tambalang ito.

There was a time when Ella Cruz attempted to erase her wholesome image by dancing sexy on TV, which for us was a wrong move. Neneng-nene kasi ang look nito at mas bagay sana kung tinuloy-tuloy nito ang pagiging demure. Now, her new management is trying to make her a sellable teen star again.

Kay Julian Trono naman, he is a talented dancer, pero may dating ito na parang maangas. Hindi rin mabura sa isip namin ang isyu na may ginawa diumano ito kay Kylie Padilla noong magkasama sila sa Buena Familia na hindi nagustuhan ni Aljur Abrenica.

Viva did hit the jackpot when they were able to produce JaDine, pero sana ay huwag nilang ipilit to do the same thing with Julian and Ella. Iba talaga ang JaDine!

We heard na Julian and Ella a.k.a. JulianElla will soon star in a movie called Fanboy/Fangirl. Papanoorin n’yo ba ito, mga bes?