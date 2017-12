PILIT NA INIINTRIGA: Vice Ganda at Coco Martin, friends pa rin!

NAIINTRIGA ang friendship nina Vice Ganda at Coco Martin. Sa darating na Metro Manila Film Festival o MMFF 2017, ang dalawa ay magiging mortal na magkaaway na mag-aagawan kung sino ang tatanghaling Box-Office King pagdating sa unang araw ng film festival sa December 25.

Pareho kasi ang market nina Vice at Coco. Mga bata at pamilya ang target market ng pelikula ng dalawa.

Si Coco, may cult following mula sa sector ng mga bata. Lalo na ang pelikula niya na Ang Panday na dala-dala pa rin ng pelikula ang milyun-milyong Ang Panday followers ni Fernando Poe Jr. na sa mga nakaraang Kapaskuhan noong buhay pa si The King, palaging nangunguna ang fantasy-adventure na istorya ng na sinulat ni Carlo J. Caparas.

Si Vice naman, no doubt na ang klase ng komedya niya ay hindi na kinu-kwestyun para maglagay sa kanya sa estado as “Box-office Superstar”.

Sa pagkakataong ito, ang rivalry ng dalawa ang siyang inaabangan ng manonood ng pelikulang Pinoy sa darating na Kapaskuhan.

Si Vice, may mga millennials na tagasubaybay ng klase ng comedy na hindi mapapantayan.

With Daniel as his co-star and its Pia’s first film na milyun-milyon din ang following, very stiff ang competition.

Si Coco, from his television shows like Juan dela Cruz to Ang Probinsyano at sa tema ng “ Ang Panday” na hindi lang bata ang market, masaya ito – pukpukan sa takilya.

Basta sa mga nagdududa kung kamusta ang ”friendship” nina Vice at Coco, say lang ng komedyante:” Wala kaming isyu. Nasagot ko na rin yan. Nasagot na rin ni Coco ang intriga na yan,” pahayag ni VG.

Yehey! Buhay na naman ang local movies.

Reyted K

By RK Villacorta