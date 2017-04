Pia Wurtzbach, tila nakalutang ang isip sa kumpirmasyon ng kambal na anak ni Marlon Stockinger

MUKHANG windang ang mundo ni Pia Wurtzbach kung totoong hindi niya alam na mayroon nang anak na kambal ang boyfriend niyang si Marlon Stockinger.

Nagsimula sa isang tanong sa Miss Universe 2015 tungkol sa natsitismis na may dalawang anak sa pagkabinata ang boyfriend niyang si Marlon.

Unang dinig ni Pia tungkol sa tsismis, sinigurado pa niya kung ang Marlon na tinutukoy ng balitang kumakalat na may dalawang anak sa pagkabinata ay ang Marlon na boyfriend niya.

Hindi makapaniwala si Pia sa balita na kumakalat na sa simula ay isang blind item lang.

Recently, sa exclusive interview ni Arniel Serato ng PEP.ph sa ina ng sinasabing naanakan ni Marlon na si Kit Barraquias na isang dating modelo, kinumpirma nito na si Marlon ang ama ng kambal niyang anak at seven years old na ang mga ito.

Sa panayam, sinabi ni Kit na, “I’m going to be straightforward and, yes, he is the dad. We had twins. He’s the biological dad. I don’t want to say he’s the dad… just the biological dad. And that’s it. We haven’t had any communication. He hasn’t seen the girls ever.”

Dagdag pa niya sa panayam ni Arniel, “I have no bad blood with them. It’s just like two strangers meeting outside. That’s it.”

Ang kambal na anak nina Kit at Marlon ay ipinanganak noong September 2009, kung saan 27 years old si Kit noon at si Marlon ay 18 years old na sa edad na iyon ng lalaki ay nasa kanyang kainitan. Inabot lang ng isang taon ang relasyon ng dalawa.

Habang isinusulat namin ang item na ito, wala pang reaction sina Pia at Marlon sa pahayag ni Kit.

In a recent event nitong weekend, tila blangko ang utak ni Pia, kuwento ng isang reporter friend naming nag-cover ng event.

“Super tsika kami ni Pia Mama. Nang makasalubong ko, parang lutang. Parang problemado. Alam na, kaya hinayan ko na lang at hindi ko na kinuha ang side niya sa lumabas na kuwento ng ex-girlfriend niyang si Kit na ina ng kambal niya. Kawawa naman kasi. Gulat ang reaksyon niya for sure, dahil inaasam-asam niya na binata si Marlon,” sabi sa amin ng kaibigan na nakasama ko sa isang Sunday event.

Open ang pahina namin para sa kanilang pahayag.