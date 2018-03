Pia Wurtzbach, makakasama na rin ang KathNiel bilang celebrity endorser!

AKALA KO, celebrity endorser ng Frontrow International na pinamamanuan ng 2018 PMPC Best Actor na si RS Francisco ang Miss Universe na si Pia Wurtztbach.

Yun pala ay hindi naman, pero all-out ang suporta sa kanya ng aktor kay Queen P (palayaw ni Pia at tawag sa kanya ng mga taga-showbiz) kung saan nagpa-block screening ito ng pelikulang My Perfect You last Sunday sa pinakamalaking sinehan sa Gateway Mall Cineplex na dinaluhan ni Queen P.

Say ni RS: “I love Pia reason why I am supporting her. The truth is, ang boyfriend niya nasi Marlon Stockinger ang isa sa mga celebrity endorsers ng Frontrow kasama sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla at iba pang mga celebrities.

“During our Frontrow Universe event held at Resorts World, Pia was one of the beauty queens na dumalo and she was very supportive sa project namin,” kuwento ni RS who is the president of the direct selling-marketing company na millions ang mga kabataan ang nabibigyan niya ng work.

Aminado si RS na may plano siya kunin si Queen P. as an endorser para may ka-loveteam na si Marlon.

Hopefully ay mag-materialize ang plan ng aktor at ang management company ni Pia.

Reyted K

By RK Villacorta