Pia Wurtzbach, balik-New York; nakipagtsikahan kay Miss Universe 2016 Iris Mittenaere

MAKALIPAS ang ilang buwan nang maipasa ang korona ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, nagbalik si Pia sa New York upang tuparin ang kanyang mga work commitments.

Sa kanyang pagbabalik sa New York, binisita ni Pia si Miss Universe 2016 Iris Mittenaere sa Big Apple apartment nito.

Sa Facebook post na ibinahagi ng Miss Universe account, mapanonood ang dalawang beauty queens sa pagbibigay ng updates sa kanilang activities matapos ang pageant.

Sey ni Iris, “I’m good. It was like the best moment of my life. I was in Indonesia and in New York now. I was also in France for my homecoming.”

Ayon naman kay Pia, naging abala siya habang nasa Pilipinas. “After the pageant, I had shoots right away – a good thing. I have four new endorsements now which is great. I was able to finish it just in time so I can fly back here in New York.”

“Right now, ‘Asia’s Next Top Model’ is showing also. I am very excited about that. Now I am here. I literally was doing shoots every day. After it was all done, I flew to New York,” dagdag pa ni Pia.

Sinabi rin ni Pia nais niyang bisitahin ang Paris balang araw, habang si Iris ay nais din niyang bumalik sa Pilipinas upang makita ang Boracay na sobrang nagustuhan daw niya na lugar sa Pilipinas na hanggang ngayon daw ay hinahanap-hanap niya. ‘Yun nah!

Sa True Lang

by Throy Catan